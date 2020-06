En pueblo del Magdalena violan confinamiento con una corraleja humana

En el municipio de El Retén, Magdalena, las ganas por realizar las fiestas patronales, pudieron más que la responsabilidad y el temor por el riesgo de un posible contagio masivo de covid-19. Pese a que la Alcaldía Municipal, negó los permisos para eventos y celebraciones que por estos días son una tradición en el pueblo, algunos habitantes retaron a las autoridades y exponiendo su salud, montaron una corraleja humana, rompiendo todos los protocolos de bioseguridad.

Más allá de la pandemia hay un mal peor, la insensatez FACEBOOK

TWITTER

Una calle cercada con un poco más de 200 personas consumiendo licor y escuchando música a altos niveles, para simular el evento taurino, quedaron registradas en un video que circuló por redes sociales, generando el accionar de las autoridades.



En las imágenes también se ven niños, jóvenes y adultos corriendo de un lado a otro, mientras eran perseguidos por un individuo con falsos cuernos de toro.



El alcalde del municipio, Jorge Serrano, fue informado de la situación y de inmediato con la Policía hizo presencia en el lugar para suspender la actividad. “Este acto es una gran muestra que más allá de la pandemia hay un mal peor, la insensatez, parece que ya lo habíamos visto todo en el fin de semana cuando hubo muchas parrandas sin ninguna prevención. Pero ahora nos topamos con tremenda irresponsabilidad, una corraleja”, expresó el mandatario.



De inmediato los agentes desarmaron el cerramiento y procedieron a imponer sanciones, no obstante fue a solo un pequeño grupo de individuos, pues el resto se había dado a la huida en cuanto vio la presencia de las autoridades.



“Lo que está mostrando la gente es que no cree que en el virus, más bien piensan que es un juego y no le importan las prevenciones de tal forma que roguemos a Dios que nos ayude, la corraleja ya está en el suelo, pero mañana la irresponsabilidad puede dar para construir un coliseo”, añadió.



El mandatario municipal anunció que reforzará los operativos por estos días en la localidad, para evitar cualquier evento que podría llevarse a cabo en el marco de las fiestas patronales de San Juan Bautista.



“También hemos podido desarmar cuatro galleras en diferentes sectores rurales. Hemos logrado decomisar bebidas alcohólicas, equipos de sonido, sillas, mesas. Habrá mano dura a estas situaciones”, puntualizó el mandatario.



ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta