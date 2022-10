El coronel del Ejército, Jimmy Alirio Rodríguez Varón, quien en el mes de junio fue noticia por un video en el que se le ve golpeando a un subalterno en el Chocó, vuelve a generar polémica, esta vez por presuntamente arrollar con su vehículo a un boxeador en Santa Marta.



El afectado responde al nombre de Jesús Sebastián Cobos Pardo, una promesa del boxeo magdalenense y guía turístico, quien en su relato señala que el alto oficial, aunque cometió el accidente de tránsito ni siquiera se preocupó por brindarle asistencia.

“Esta persona quiso adelantar con su camioneta a otro automóvil que iba en su mismo carril y me embistió a mí que me desplazaba en una motocicleta”, detalla Cobos.



El accidente se registró en el corredor vial El Ziruma, tramo que comunica al Centro Histórico con la zona de El Rodadero.



El motociclista, tras recibir el impacto salió desprendido de su vehículo y cayó violentamente al pavimento.



“Lo intenté pero no pude levantarme del piso porque la pierna izquierda me quedó destrozada y todo el cuerpo adolorido”, cuenta el afectado.

Negligencia del coronel del Ejército



Cobos dijo que pensó sería socorrido por el coronel Rodríguez; sin embargo, lo que recibió de él fueron insultos y malos tratos.

“Estaba muy molesto. Me dejó claro que era un alto mando del Ejército y parecía preocupado más por el daño que sufrió su vehículo por el golpe que las consecuencias que causó con el accidente”, contó, quien sostiene que por la manera en la que hablaba en ese momento el coronel, presume que estaba en estado de embriaguez.



Mientras esperaba que llegara la ambulancia, el joven herido, comenta que puso aprueba el aprendizaje de primeros auxilios que adquirió en el curso como guía turístico y logró frenar el sangrado que era abundante.



Posteriormente fue conducido a una clínica de la ciudad donde los médicos le informaron que había sufrido fracturas en el fémur, la cadera y su mano izquierda; además tenía contusiones en el cuerpo.

Accidente frustró los sueños de ser un boxeador profesional



Este hecho, si bien sucedió el pasado 29 de septiembre, solo hasta ahora fue dado a conocer por Jesús Cobos, debido a que siente mucha frustración al saber que sus sueños como boxeador llegaron a su fin y que el responsable ni siquiera ha dado la cara.



“Me dijeron que se fue de la ciudad y dejó encargado a un abogado para este caso. Personalmente, aunque agradezco a Dios no haber muerto, no sé sinceramente ahora que voy hacer porque mi movilidad quedó bastante afectada y, aunque tengo una familia que mantener, no puedo trabajar ni hacer nada durante un largo tiempo”, agrega Cobos.



Lo que más le duele al joven samario, es que durante todo el año se estuvo preparando para pelear a fin de año en competencias nacionales y comenzar de lleno su carrera en el boxeo.



“Todos mis planes y proyectos se vinieron abajo. Y lo más frustrante es que seguramente nada sucederá con quien me hizo este daño tan grande”, sostiene el afectado.



Jesús Sebastián Cobos Pardo manifestó que en cuanto salga de la clínica instaurará una denuncia formal en la Fiscalía contra el alto oficial militar, esperando que se haga justicia.



Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte del Ejército Nacional sobre lo sucedido y el paradero del Coronel Jimmy Alirio Rodríguez Varón.

Otro escándalo del coronel



Cabe recordar que Rodriguez Varón, este mismo año estuvo involucrado en un hecho de maltrato físico verbal contra el cabo Deimer Moreno Sánchez en el Batallón de Ingenieros n.° 15, en Chocó.



(Conozca aquí la historia del coronel Rodríguez: Indignación por coronel del Ejército que le pegó a subalterno)



En un video que se volvió viral en redes sociales, se ve al Coronel Jimmy Rodríguez como golpea al subalterno en medio de la discusión que sostenían.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv