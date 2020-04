Indígenas wiwas claman por ayuda humanitaria en medio de la cuarentena

Indígenas wiwas de la Sierra Nevada de Santa Marta siguen clamando la entrega de ayudas alimentarias tras la declaratoria de emergencia por el covid-19. Piden prioridad debido a las afectaciones que han causado los incendios forestales en la zona y que han traído consigo una crisis en la seguridad alimentaria.



Antonio Pinto Gil, cabildo gobernador del resguardo Kogui-Malayo-Arhuako, asegura que llevan más de 15 días reclamando estas ayudas en comunicación enviada al alcalde de Riohacha, al gobernador de La Guajira y al presidente Duque. Pero aún, dice, no llegan y ni siquiera han podido tener contacto con estas autoridades.

(Le recomendamos: Los llamados insistentes de los indígenas al Gobierno)

Gil sostiene, además, que las comunidades perdieron sus propias cosechas que les servían de sustento diario, por lo que pide se les preste mucha atención a las poblaciones indígenas de la Sierra Nevada, que son más vulnerables en los temas de salud, educación, y proyectos encaminados para fortalecer la identidad cultural.



A esta situación se suma la falta de agua en la comunidad indígena de Zanañí, ubicada en el corregimiento de Juan y Medio. Un incendio arrasó con varios metros de mangueras, las cuales servían para abastecerse. Ahora deben caminar unos siete kilómetros en búsqueda de agua.



En Zanañi habitan 40 familias, equivalentes a unas 200 personas. Esta comunidad cuenta con un centro etnoeducativo wiwa en el que atienden a unos 45 estudiantes de básica primaria, en la sede principal, con un total de estudiante de 211 estudiantes en diferentes sedes satélite que hacen parten de la misma institución.

(Lea también: Lo que se sabe del primer indígena que falleció de covid-19 en Colombia)

Estas comunidades han optado por comer lo justamente necesario, con tal de mantenerse confinados y no exponerse a un contagio con el exterior que podría traerles consecuencias fatales. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Igual situación viven las comunidades de Naranjal, Wikumake y Gomake, con un aproximado de 700 personas debido al fuerte incendio que hubo en la Sierra Nevada.



Mientras que en Palomino, unas 60 familias de la comunidad Atigumake, considerado el único pueblo iku o Arhuaco que habita en La Guajira, denuncian que no han podido bajar a buscar alimentos porque no cuentan con dinero, ya que han dejado de trabajar. 40 de ellas se encuentran en la parte alta, a unas ocho horas de camino hasta el pueblo y el resto está en la parte baja.



José María Arias, líder Arhuaco, asegura que están dispuestos en acatar las normas, pero esperan manifestación por parte del Gobierno.



Por otro lado, a través de un video, los indígenas wiwas de cuatro comunidades ubicadas en el Flanco sur oriental de la sierra Nevada de Santa Marta, y considerados como los guardianes de los ríos Guatapurí y Badillo, les envían un mensaje al gobernador del Cesar y de alcalde de Valledupar clamando la entrega de ayudas humanitarias. Aseguran que no han recibido ningún tipo de ayuda y que se encuentran pasando muchas necesidades.

ELIANA MEJÍA OSPINO

Especial para EL TIEMPO

Riohacha