El funcionario que cuidaba a pacientes covid y murió por el virus

El Secretario de Gobierno de El Banco (Magdalena), Martín Oliveros del Villar, quien resultó contagiado de covid-19 mientras lideraba campañas para evitar que la gente saliera de sus casas y hacer cumplir las medidas de bioseguridad, falleció en las últimas horas tras perder una batalla que libró durante 18 días contra el virus.

La noticia de su fallecimiento conmocionó a los habitantes de esta localidad del sur del departamento, quienes desde marzo —cuando empezó la pandemia— vieron muy activo a este funcionario que buscaba siempre generar conciencia sobre la importancia de acatar las recomendaciones para frenar la propagación del virus.



Martín Oliveros ejerció el cargo desde la administración pasada, siendo ratificado por el actual mandatario, quien encontró en él un apoyo fundamental en la implementación de acciones para frenar la propagación del coronavirus entre la población.



Víctor Rangel, exalcalde de El Banco, lamentó la muerte de quien fue por varios años su mano derecha y persona de confianza durante su periodo como primera autoridad.



En una entrevista al portal seguimiento.co, Rangel, en medio de la impotencia y enojo que sentía, dijo que "Martín murió por tratar de cuidar a los banqueños, previniéndolos de que no salieran, de que no violaran las normas".



Asimismo, aseguró que "era mi hermano, era un guerrero, era un abogado excepcional, era muy correcto y murió impunemente con ese maldito virus, se contagió haciéndole entender a la gente que tenía que cuidarse, y hoy muere él".

La Alcaldía de El Banco, liderada por Roy García, envió un mensaje en homenaje al funcionario: "En esta lluviosa y triste tarde, despedimos a nuestro compañero, el abogado penalista Martín Oliveros del Villar, quien se destacó por sus valores humanistas, de gran compañerismo y entregado a su trabajo bajo principios de honestidad y responsabilidad".

Mensaje de despedida

Aunque quebrantado físicamente y sin las mismas energías que lo caracterizaban, Martín Oliveros sacó fuerzas para grabar un mensaje a través de un video de celular, que, sin imaginarlo, se convertiría en la despedida a sus familiares.



Martín de 52 años, con su propio testimonio, quiso persuadir a sus tres hijas, hermanos, primos y en general a toda su familia para que extremaran los cuidados y no pasaran por el sufrimiento que estaba padeciendo por los estragos que hacía en su salud el covid-19.

"Quiero invitarlos a que se cuiden. Uno no sabe dónde le duele, pero siente que la vida se le va", expresó Oliveros, quien se notaba bastante afectado por el virus.



"Hay que luchar y pedirle mucho a Dios para que todo nos salga bien. Esto no es fácil, no es un dolor cualquiera, es una asfixia que no sabes de dónde te sale el sufrimiento", continuó diciendo.

El hombre le insistió permanentemente a sus seres queridos en la importancia de cuidarse y cuidar a la familia, y frente a su recuperación expresaba que tenía fe en que saldría victorioso.



"Los quiero, muchos besos y abrazos", puntualizó en su video, Martín Oliveros, quien pese a su optimismo y fortaleza, no pudo superar la enfermedad.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv