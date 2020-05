El itinerario del barco que contaminó de coronavirus a San Andrés

Una serie de mentiras que habrían sido emitidas por el capitán del barco carguero ‘Susurro’, sumado a presuntos hechos de indisciplina llevados a cabo por la tripulación, dieron como consecuencia que 15 personas se contagiaran de coronavirus en la isla de San Andrés y Providencia.



Además de un marino fallecido en altamar, entre los contagiados están: toda la tripulación de la nave, personal de salud de la isla y hombres de la Armada Nacional.



Las autoridades de la salud buscan establecer posibles contagios entre comerciantes que habrían llevado comida y licor a la nave, así como a un grupo de trabajadoras sexuales que, según el Gobernador de San Andrés, Everth Hawkins Sjogreen, estuvo en contacto con los marinos del barco.

En la Isla de San Andrés y Providencia los caos positivos de coronavirus se elevaron de 6 a 21, incluido un hombre muerto y cinco recuperados.



La persona fallecida es, precisamente, un marinero del barco, quien murió en altamar, presuntamente por el virus.

Este barco cubre periódicamente la ruta Cartagena- San Andrés con víveres y materiales de construcción, entre la carga.

La pregunta que hoy ronda en la Capitanía de Puerto de San Andrés es: ¿Por qué, una vez en altamar, ‘Susurro’ no siguió su rumbo hacia Cartagena sino que retornó a la isla con la tripulación contagiada propiciando allí la propagación del covid-19?

El barco que trajo más casos de coronavirus

En entrevista con EL TIEMPO, el capitán de fragata, Luis Francisco Kekhan Niño, capitán de puerto de San Andrés, entregó detalles del itinerario del barco carguero ‘Susurro’ antes y luego de su arribo a la isla.



'Susurro' partió de Cartagena el 25 de abril y llegó a San Andrés la tarde del 27 de abril.



Allí hizo una primera descarga de víveres para la población de la isla que también permanece en cuarentena.



La nave atracó dos noches en el puerto de San Andrés: hasta el 29 de abril, cuando partió hacía Providencia. Allí arribó en la mañana del jueves 30 de abril, donde también entregó carga.



En la isla de Providencia estuvo atracado cuatro días, hasta el domingo 3 de mayo. Providencia hoy tiene 4 casos de covid- 19 confirmados.



La noche del 3 de mayo partió de nuevo para San Andrés, a donde arribó en la madrugada del lunes 4 de mayo. Esa noche partió de regreso a Cartagena de Indias.

No obstante, “la noche del día 5 de mayo me comunican que el capitán del carguero ‘Susurro’ pide permiso para retornar al puerto de San Andrés. Cuando le consultan sobre el motivo de regreso, señala que tiene un hombre enfermo a bordo. Pero nunca entendimos porque pidió regresar a la isla y no siguió su rumbo hasta Cartagena, una ciudad con red hospitalaria más amplia”, recuerda el capitán de fragata Luis Francisco Kekhan Niño.

A las 0 horas del miércoles 6 de mayo, el carguero ‘Susurro’ anuncia al puerto que se encuentra cerca de San Andrés. Arriba a la isla a las 3:15 de la madrugada. Fondea, pero la capitanía de puerto ordena que no toque suelo isleño.



A las 5 de la mañana se inicia el operativo sanitario para evaluar al presunto marino enfermo, pero las autoridades se encuentran con que el hombre ha fallecido.



“Al capitán del barco se le consulta si alguno de sus hombres presenta fiebre o síntomas de coronavirus y responde que no. Nos mintió porque no sólo la tripulación estaba contaminada sino que traían un fallecido a bordo”, añade el capitán Kekhan Niño.

A toda la tripulación y personal de la isla que estuvo en contacto con la nave les fue practicada la prueba del covid- 19. Luego de ser enviadas al Instituto Nacional de Salud (INS), revelaron que dos médicos de sanidad portuaria que ingresaron al barco están infectados, así como tres integrantes de la Armada Nacional, que ayudaron a bajar el cuerpo sin vida del marino. También dieron positivo los ocho integrantes de la tripulación.

En la isla de Providencia estuvo atracada cuatro días, hasta el domingo 3 de mayo. Providencia hoy tiene 4 casos de Covid- 19 confirmados. Foto: Andrea Moreno / EL TIEMPO

“Desafortunadamente, tengo que informar que los resultados de las pruebas enviadas al instituto Nacional de Salud dan cuenta de que tenemos 15 casos positivos nuevos. Hemos extremado las medidas por todos los medios, precisamente cuando la población se queja del gobierno, que está haciendo lo mejor posible para salvaguardar a la población”, señaló Everth Hawkins Sjogreen, gobernador del Archipiélago de San Andrés y Providencia.



Las autoridades de San Andrés investigan especialmente lo sucedido en las primeras dos noches de atraque del barco en el puerto, en la cual un grupo de comerciantes habrían subido a la nave de comida, licor y a un grupo de trabajadoras sexuales que merodean las madrugadas en el malecón de la Avenida Newball.



“Este barco es el que de manera exponencial ha puesto en riesgo a la población de San Andrés, aumentando los casos de covid-19”, señaló, furioso, Everth Hawkins Sjogreen, gobernador del Archipiélago de San Andrés y Providencia.

'Falso que al barco subieron prostitutas', agente marítimo de 'Susurro'

EL TIEMPO habló con el agente marítimo del barco, quien niega que la tripulación hubiera tenido acceso a prostitutas.



“Eso es totalmente falso. Esta es una nave de carga que tiene prohibido el ingreso de personal externo de personal y que siempre está custodiada por la Armada. La confusión radica en que a muchas barcos camaroneros, sobre todo de extranjeros, que fondean en la misma zona sí suben trabajadoras sexuales, pero no es el caso de ‘Susurro’ y los señalamientos del Gobernador son muy graves y son falsos”, le dijo a este medio el agente marítimo de la embarcación en San Andrés, quien pidió reserva de su nombre.



Él asegura que los ocho tripulantes se encuentran en buen estado de salud.



Autoridades y habitantes de la isla esperan con ansiedad los resultados de nuevas pruebas para coronavirus practicadas el pasado martes a un grueso de la población que estuvo en contacto con la nave.

