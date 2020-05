Pese a apertura, pueblos ‘no covid’ seguirán con sus medidas extremas

La gran preocupación de buena parte de los 833 mandatarios de los pueblos sin covid es lograr permanecer sin casos por un buen tiempo, por lo que pese a que les permitieron abrir algunas actividades a partir de mañana, muchos piensan en continuar con sus medidas extremas para que el virus no llegue de otras zonas vecinas que tienen casos.

La idea en algunos pueblos es mantener las barricadas en las entradas para seguir con el control estricto de los que ingresan, como ocurre en Santa Lucía, Atlántico, un pueblo de 16.000 habitantes.



“Aquí todo el mundo está pendiente de quién entra y sale, tenemos líneas abiertas las 24 horas y la gente avisa cuando ve que llega alguien de afuera”, dice la secretaria de Salud de Santa Lucía, Nezli Molinares.



En otros pueblos hay temor a abrir. Así le pasa a Victoria, Caldas, que con apenas 10.000 habitantes está en una encrucijada porque vecinos como La Dorada, Samaná, Marquetalia y Norcasia sí han tenido casos.(Lea también: Tragedia en Santa Marta: covid-19 acabó con una familia entera)

Su alcalde, Elkin Echeverry, considera la apertura, pero no total. “Los victorianos viajan mucho a La Dorada a comprar y vender ganado y realizar negocios, donde la situación es bien complicada”, comentó el mandatario.



Entre los victorianos tampoco hay un gran ánimo por la apertura, pues pese a que no hay casos, ven latente el riesgo.



“Muchos comerciantes están a punto de declararse en banca rota, pero aun así no presionan al alcalde para que abra, porque saben que eso es peor. Por ejemplo, la primera persona contagiada en Marquetalia, que llegó de otro lugar, tuvo que pasar necesariamente por acá”, indicó Eduard Guerrero, comerciante de Victoria.(Le puede interesar: Van dos sacerdotes muertos por el coronavirus en Tumaco)

El coronel de la Policía manifiesta que pese a las dificultades, los municipios han encontrado mecanismos para sostenerse ante la falta de recursos. Foto: Cortesía: Alcaldía de Mocoa

El alcalde de Vetas, Santander, Hernán Bautista, asegura que le preocupa la iniciativa de reabrir los municipios donde no existan casos porque estos los ubicaría en un punto más vulnerable. “Vetas es el municipio más alto del país y en esta altura, tengo entendido, el virus permanece más tiempo” dijo.



Y en el municipio de Morales, en el sur de Bolívar, en donde tampoco han tenido casos, piden ayuda del Gobierno. “El hospital del pueblo está en ruinas y endeudado, y los centros de salud en los corregimientos están en grave estado; y pese a que no ha llegado la pandemia, no estaríamos en capacidad de enfrentar una emergencia de esa naturaleza”, advierte la concejala de Morales Osmeida Manrique.(Le recomendamos leer: Así ha logrado el Putumayo mantenerse libre de coronavirus)

La radiografía de los municipios sin contagios

Gran parte de los 833 municipios que no han reportado casos de covid-19 en el país tienen tres cosas en común: no superan los 100.000 habitantes, se encuentran retirados de los centros urbanos y tienen precarias vías.



En este listado hay solo seis departamentos completos: Arauca, Vaupés, Vichada, Guainía, Guaviare y Putumayo. En estas regiones, pese a que su superficie es de 328.788 kilómetros cuadrados (el 28,7 % del territorio nacional), solo viven cerca de 911.000 habitantes y más de la mitad vive en la zona rural, a las que se llega tras horas de viaje por vías difíciles o por ríos.

Policía realiza controles y también ha atendido a familias de escasos recursos con mercados durante el aislamiento. Foto: Cortesía

Son pocos los pueblos sin casos que rodean las capitales. En el Valle del Cauca (la segunda región más afectada después de Bogotá), los pueblos sin positivos están retirados de Cali y la vía Panamericana. Igual sucede en Antioquia y Cundinamarca, donde la mayoría de los pueblos libres están alejados de Medellín y Bogotá.



Para Camilo Borrero, sociólogo y docente de la Universidad Nacional, la marginalidad, por la falta de vías terciarias (de 142.000 kilómetros solo el 6 % está en buen estado), y la desconexión aérea con el país sirvió como barrera y esta vez pudo haber jugado a favor para que en buena parte del territorio no haya llegado el coronavirus.



“Muchos de estos municipios también han adoptado lógicas de protección, por ejemplo, con el cierre de sus fronteras con palos y piedras. Otros ni siquiera deben hacer esto, pues nadie se atreve a ir a esos pueblos porque las carreteras son muy malas”, señaló.

Los puntos más críticos del país

La gran mayoría de los municipios del país están libres del virus. No obstante, hay graves focos de contagio



Amazonas y Meta son los departamentos que concentran el mayor número de contagios por cada millón de habitantes, según las estimaciones del Instituto Nacional de Salud.



En Leticia, capital del Amazonas, hay 433 personas con covid-19, de las cuales 19 han fallecido. Preocupa, además, que su infraestructura hospitalaria no da abasto para atender a los pacientes.



Por su parte, el Meta tiene como gran foco de contagio a la cárcel de Villavicencio, donde hay 772 infectados entre presos y guardianes. En todo el departamento se han confirmado 898 casos y 6 fallecidos.



En la costa Caribe, ciudades como Cartagena, con 541 contagios y 41 decesos, y Santa Marta, con 190 casos y 17 muertos, son otros focos de atención por su tasa de infectados.

