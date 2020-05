Así sobrevivió colombiana al coronavirus en la ciudad con más muertes

Las sirenas de las ambulancias retumbando a cualquier hora de la madrugada o del día. El cantar triste de las campanas de las catedrales italianas anunciando tragedia. El grito de una madre a media noche llorando un muerto más por la pandemia… noches de insomnio, de fiebres terribles y aislamiento...



Así han transcurrido los últimos 70 días de Amanda Estrada, una pujante empresaria colombiana, casada con un italiano, quien vive desde hace 30 años en la ciudad de Bérgamo, foco del coronavirus en Italia, y una de las ciudades más golpeadas en Europa por la pandemia.

“Acá la ciudadanía se tomó con muy poca seriedad el anuncio de los primeros casos sospechosos por la pandemia. El comercio seguía igual y la gente con su vida libre en bares, cafés, parques y terrazas”, recuerda Amanda, sobreviviente a la pandemia en una ciudad que deja, hasta ahora, más de 4.200 muertos.



De hecho, ella misma vivió una vida social muy activa cuando en Bérgamo ya las autoridades de la salud anunciaban los primeros casos positivos.



“Claro que supe cómo me contagié. Cuando comienzan las fiebres terribles y ese dolor salvaje en el cuerpo, uno solo piensa ‘¿En qué momento puse mi vida así en peligro?”, relata la empresaria, que, ahora que superó el coronavirus, espera superar su otra tragedia. Esta vez en Colombia, su tierra natal, donde tiene un hotel, en la ciudad de Cartagena de Indias, el cual solo le genera pérdidas desde que el Gobierno Nacional prohibió el ingreso de turistas, también por la pandemia.

“A comienzos de marzo, unos amigos me invitaron a cenar. Ya el virus estaba en la ciudad, pero uno cree que eso afecta a los demás, pero que nunca me puede tocar a mí. Pues ese día me contagie”, suma la colombiana.



(Lea también: La historia de una madre que salva vidas en Medellín)



Se declara enamorada de esta vieja ciudad italiana y su arquitectura medieval. En toda la Lombardía italiana, es la única urbe con murallas, como las tiene Cartagena.



Para Amanda, no salir a cenar, a un bar o a visitar amigos en Bérgamo es una pérdida de tiempo; además, para una ciudad que respira música y poesía en todas sus esquinas.



Pero para ella una nube negra se posó sobre Bérgamo cómo preámbulo de la tragedia.



“El 4 de marzo comencé con fiebre, agotamiento y una crisis de salud que nunca había sentido. Mi esposo llamó a nuestro médico, quien con tan sólo mirarme y hacerme una entrevista, me sorprendió: ‘Estas contagiada del coronavirus’”, señala Amanda.

Los fallecidos en Bergamo (Italia) han colapsado cualquier posibilidad de enterrarlos en condiciones normales. Foto: Matteo Corner / EFE

Vino el cierre de aeropuertos y del comercio

Para entonces ya la ciudad era foco de la infección y las noticias en los diarios anunciaban enfermos y muertes por centenares.



“Me aislé en mi propia casa, por supuesto, para proteger a mis hijos y mi esposo. Estuve en una habitación viviendo mi propia pesadilla y mis dolencias por indisciplinada y no acatar las órdenes tempranas de la cuarentena”, recuerda ella.



(Le puede interesar: Detectan 15 nuevos casos de coronavirus en San Andrés)



A la pesadilla de la pandemia le siguió la tragedia económica para los habitantes de Bérgamo.



“La administración reaccionó de inmediato y otorgó ayudas económicas por 600 euros a familias necesitadas y comerciantes quebrados”, recuerda.



Regalaron millones de tapabocas y equipamentos sanitarios, los cuales fueron repartidos puerta a puerta. Las calles permanecían vacías.



Amanda, de 56 años, perdió muchos amigos en menos de 60 días. Italianos… amigos entrañables de la colonia colombiana, y latinos, a los que no pudo ver por última vez.

Hay que aprender a vivir con esto, y no negamos que tenemos miedo, pero la vida tiene que continuar, esto va para para mucho tiempo y las medidas sanitarias... FACEBOOK

TWITTER

Bérgamo vivió una tasa de mortalidad del 464 por ciento, por la pandemia, la más alta de Europa, subraya Amanda. A la fecha, Bérgamo suma 11.791 contagios por la covid- 19.



“A muchas personas ni siquiera les practicaron la prueba y murieron en sus casas y sepultarlos fue una tragedia aún mayor, porque no había dónde”, suma ella, quien gracias a un riguroso aislamiento y al amor de su familia se curó.



“Hay que aprender a vivir con esto, y no negamos que tenemos miedo, pero la vida tiene que continuar. Esto va para para mucho tiempo y las medidas sanitarias como el uso de tapabocas y guantes serán parte de nuestras vidas”, agrega.



Le sugerimos: Conozca dónde y cómo puede hacerse la prueba del covid-19 en su ciudad



De hecho, ella impulsa una campaña en Cartagena, Colombia, para que madres cabeza de hogar confecciones tapabocas.



"Mis hermanas en Cartagena y Medellín están haciendo los tapabocas con ayuda de algunos empleados. La idea es que las grandes cadenas hoteleras se puedan sumar a esta labor porque el tapabocas es y será por mucho tiempo prenda de primera necesidad", concluye la colombiana.

JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas