Padre denuncia que querían hacer pasar a su hijo por muerto de covid

Este jueves velaron el cuerpo de Samuel Francisco Jiménez Rojas, el niño de 8 años que murió el lunes pasado cuando recibía atención en una clínica de Ibagué.

Su padre Frank Jiménez, quien labora como conductor en la empresa Velotax, afirmó que el deceso se produjo días después de sufrir un golpe en la ingle cuando su bicicleta cayó a un hueco en el barrio El Portal de Los Tunjos, una zona de Ibague donde reside con sus tres hijos menores de edad.



Lo que este hombre de 36 años no entiende es por qué "médicos de la clínica Tolima, a donde lo llevé, me dijeron que el deceso había sido por causas asociadas a la covid-19".



Anoche, en la sala de velación, aseguró que su pequeño Samuel no murió por el virus y cree que fue por una infección que le produjo el golpe en la ingle cuando montaba en su bicicleta.



La historia de este caso se remonta al 19 de junio, cuando el pequeño sufrió el golpe y siete días después presentó fiebre alta con lo que fue llevado a urgencias de la clínica Tolima.

"En la clínica me dijeron que podía ser dengue o una infección que se atacaba con acetaminofén, por lo que regresamos a la casa", dijo Frank Jiménez, quien -con sus recursos- le mandó a hacer un cuadro hemático que fue revisado por otro médico particular, el cual confirmó infección urinaria y le ordenó medicamentos.



El niño, quien cursaba cuarto de primaria y era el menor de 3 hermanos, estuvo bien de salud unos días, pero en la madrugada del lunes 29 de junio despertó con dolor en la pierna derecha y convulsionó, por lo que fue llevado nuevamente a urgencias de la misma clínica.



"Trataron de reanimarlo y recuerdo que en urgencias llamaron una y otra vez por altavoz y celular a una persona para que se apropiara del caso, pero no apareció", señaló Frank Jiménez.



En medio de todo, las directivas de la clínica afirmaron en un comunicado que "Samuel Francisco ingresó a la institución sin signos vitales".

Frank Jiménez recuerda que, a las 6:30 de la mañana del lunes festivo, un médico le dio la dolorosa noticia del fallecimiento "y me insinuaron que llamara a una funeraria para seguir los protocolos de cremación del cuerpo, ya que posiblemente el deceso había sido por causas asociadas a la covid-19".



"Desesperado, solicité los resultados de la prueba y me dijeron que los conocería en 15 días pues se trataba de un proceso demorado".



En medio del dolor llamó a sus amigos de la empresa Velotax, los cuales protestaron en las afueras de la clínica para exigir la entrega del cadáver, pues él no creía que hubiera muerto por covid-19".



También denunció el caso a algunos periodistas de Ibagué que rápidamente difundieron la noticia y hasta armó vídeos que subió a las redes sociales.



Para descartar el virus, solicitó a la clínica una prueba y asumió el costo de 400.000 pesos, pero finalmente una funcionaria de la Secretaría de Salud de Ibagué que hizo presencia, intervino en su favor y lo libró del pago de ese dinero.

"A mi hijo le hicieron en la misma clínica una prueba rápida que salió negativa para covid-19", afirmó Frank Jiménez y agregó que "tampoco tenía dengue".



Finalmente el cuerpo fue entregado el martes anterior a Medicina Legal para la necropsia y sus resultados se conocerán en un mes.



El padre de familia considera que hubo negligencia médica "pues ni siquiera le practicaron una radiografía tras el golpe en la bicicleta".



Una y otra vez repite que "si no hubiera movido cielo y tierra, a mi hijo lo pasan como fallecido por covid-19, cuando la causa fue el golpe que le produjo infección en su cuerpo".



"Aún se pregunta "¿por qué querían pasarlo como víctima del virus?", además, señaló que "la madre está dolida, destrozada por la partida de Samuel Francisco".



Las últimas palabras que recuerda de su hijo son aquellas cuando le dijo que en el colegio San José todos lo llamaban "Francisco el matemático", por su afición a los números, aunque también se inclinaba por los instrumentos musicales y hacía parte de la Banda de una escuela.

La versión del hospital

En un comunicado la gerencia de la clínica Tolima lamentó el deceso y afirmó que el niño "ingresó a la institución sin signos vitales".



"Dado el curso rápidamente fulminante del compromiso respiratorio se consideró entre los diagnósticos diferenciales el de infección por nuevo coronavirus.

Sin embargo gracias a la tecnología disponible en la clínica se descartó el virus como causa del deceso del menor", afirmó la clínica.

