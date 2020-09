Suspenden uso de 85 camas UCI en Montería porque no cumplen requisitos

Por no cumplir con los equipos exigidos por las autoridades sanitarias del país para su funcionamiento, la Secretaría de Salud de Córdoba suspendió el uso de 85 camas de la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Amigos de la Salud, ubicada en la ciudad de Montería y que pertenece a la red privada del departamento.



"La decisión se tomó tras una auditoría efectuada por inspección, vigilancia y control, la cual encontró que dicho servicio de atención crítica no cumplía con los requerimientos y parámetros que exigen en este tipo de asistencia", dijo Walter Gómez, secretario de Salud.



Se refiere el funcionario a la resolución 3100 de 2019, que establece las condiciones y requisitos para la apertura de nuevas camas para las unidades de cuidados intensivos en la red de atención en salud.

El funcionario indicó que, aunque estas camas estaban contabilizadas dentro del inventario para enfrentar la emergencia producida por el covid -19, su funcionamiento no era el adecuado para la atención de pacientes.



"Por tal motivo se le notificó a la IPS y ésta, dando cumplimiento al auto, deshabilitó las 85 camas, las cuales no cumplían con los criterios para ser declaradas de cuidados intensivos", explicó.



A pesar de la suspensión, Walter Gómez indicó que se continúa fortaleciendo la capacidad de atención para pacientes críticos tanto en la red pública como privada del departamento con entrega de ventiladores artificiales y la apertura de nuevas camas en clínicas y hospitales.

Las camas están funcionado como venían, unas como mediana complejidad otras como intermedias, lo que se dijo que fue abortáramos el plan de expansión

La gerencia de la clínica Amigos de la Salud se mostró contraria al anuncio de Walter Gómez, y aseguró que no se trata del cierre de camas, sino de la falta de requisitos para ponerlas a funcionar.



Martha Bermúdez, en representación de esa IPS, dijo que se frenó la apertura de nuevas camas, más no se cerró las que estaban en funcionamiento.



Sostuvo que desde el 4 de abril de este año, presentó al Ministerio de Salud el plan de expansión con 75 camas para la atención de enfermos con alta complejidad, dada la emergencia que demandó el covid -19.

La decisión se tomó tras una auditoría efectuada por inspección, vigilancia y control, la cual encontró que dicho servicio de atención crítica no cumplía con los requerimientos y parámetros...

Esas camas venían de prestar el servicio en cuidados intermedios, y podrían calificar para ser habilitadas en UCI dentro del plan de contingencia.



"Las camas están funcionado como venían, unas como mediana complejidad otras como intermedias, lo que se dijo que fue abortáramos el plan de expansión", relató Martha Bermúdez.



En su contestación al anuncio del Secretario de Salud Walter Gómez, indicó que no ha sido notificada de manera oficial del pronunciamiento de cierre de camas.



"No ha habido un acto administrativo formal por parte de la Secretaría de Salud Departamental. Nos llegó una visita y no tenemos el informe de la visita, solo tenemos una copia del acta de levantamiento que no dice que hay incumplimiento, pero nos sugiere que no continuemos con el plan de expansión de las 75 camas que se habían solicitado al Ministerio", concluyó la vocera de la IPS Amigos de la Salud.



La ocupación de camas UCI en Córdoba es de 250, lo que representa el 55,08%.



A la fecha Córdoba tiene 22.373 contagios reportados de manera oficial con covid -19, 1.532 muertes y 19.088 los recuperados.

Gudilfredo Avendaño Méndez

​Especial para EL TIEMPO

Montería