Servicios UCI de Valledupar, al borde del colapso

La ocupación de camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Valledupar está en un 95%, la mayoría son pacientes covid, lo que podría colapsar el sistema de salud.



Actualmente, el Centro de Especialidades Médicas del Cesar (CEMCE) y la Clínica de Alta Complejidad cuenta con 5 camas, mientras que las clínicas Santo Tomás y Buenos Aires, tiene 2 y en el Hospital Rosario Pumarejo de López, solo hay una disponible.



La cifra de ocupación podría aumentar en los próximos días, ya que el record de transmisión del virus de covid-19, en el tercer pico de la pandemia, es relativamente alto en esta sección del caribe colombiano.



Según la secretaría de salud municipal, la tasa de positividad diaria es de 250, a fecha de hoy, se han registrado 1.567 casos y han fallecido 718, equivalente a un porcentaje de 2.16 de letalidad.



“Veníamos de 30, 40 y 80 casos al día. Es decir, prácticamente se cuadruplicó durante esta etapa, es el peor impacto que tenemos desde que comenzó la pandemia”, explicó Lina De Armas, secretaria de salud municipal.



Para el Colegio Médico de Valledupar y el Cesar, los datos son escalofriantes, están ´tocando el techo´, porque reflejan que las ocupaciones hospitalarias están sobrepasando los límites.



Para evitar contratiempos, insisten de manera urgente, se disponga la medida de Aislamiento Social Obligatorio, inicialmente por el término de 14 días consecutivos. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

“Cuando se sube más del 90%, quiere decir que estamos al borde del colapso. Las camas que están quedando son de los pacientes que se mejoran o se mueren. El 60%, se está muriendo y solo un 40%, está sobreviviendo”, detalló Joaquín Maestre, presidente del gremio médico.



Frente a este panorama, el colegiado, considera que las medidas restrictivas del toque de queda nocturno los fines de semana, pico y cédula, suspensión de alternancia en los establecimientos educativos, adoptadas en los últimos días por la administración municipal, siguen siendo insuficientes para contener el pico de contagios.



Para evitar contratiempos, insisten de manera urgente, se disponga la medida de Aislamiento Social Obligatorio, inicialmente por el término de 14 días consecutivos.



“Si hay cuarentena estricta durante estos días previene los contagios. En este tiempo se deben realizar pruebas masivas a la población, ya que el proceso va lento. Los resultados se están entregando muy tarde, lo que dificulta también el proceso de control de contaminación del virus”, recalcó Maestre.



La medida debe estar soportada en la ayuda humanitaria a las personas de bajos recursos, para que estas puedan cumplir con la misma.



En este sentido, reiteran el llamado a la comunidad en general, especialmente al gremio de los comerciantes para que se solidaricen con esta declaratoria de emergencia.



“Esto puede evitar el triage médico, un sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencias. Es decir, el médico tendrá que evaluar y decidir la vida del paciente”, acotó el presidente de la agremiación.



Llamado a la comunidad en general, especialmente al gremio de los comerciantes para que se solidaricen con esta declaratoria de emergencia. Foto: Supersalud

Agregó además que: “Los profesionales de la salud que han pasado por esto, dicen que es una experiencia horrible. Queda el sinsabor de que la persona pudo sobrevivir”, precisó el galeno.



Octavio Pico Malaver, director de la Federación Nacional de Comerciantes seccional Cesar, salió al paso de esta solicitud y la consideró "traída de los cabellos", ya que, según ellos, el problema obedece a la lentitud en los procesos de salud para contener el pico de la pandemia.



“El aparato de salud no está funcionando como corresponde. Como es posible que a estas alturas los niveles de vacunación sean tan bajos, no están caminando al ritmo que deberían. Casi que empujan a que la gente avance lentamente a estos programas de vacunación porque no hay suficiente biológico”, subrayó



“A este comercio lo restringen, porque se han concentrado en atacar al aparato productivo, al comercio legal, pero no al ilegal. La cuarentena no garantiza que el covid se vaya, debe haber más disciplina social”, enfatizó Pico Malaver.



Por su parte, la secretaría de salud municipal, resaltó, que la medida de cuarentena estricta debe ser decretada por el Gobierno Nacional, toda vez que la administración municipal se ciñe estrictamente a los lineamientos establecidos por los Ministerios del Interior y de Salud.



“Cada vez que nos llega un lote de vacunas las aplicamos en la misma semana.

Siempre hemos tenido la cobertura por encima del 80%. Entiendo al colegio médico, pero estamos acatando las órdenes que vienen del nivel nacional. El municipio no es autónomo para decidir la cuarentena u otras medidas restrictivas”, sostuvo la funcionaria.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

