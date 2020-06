Persisten demoras en disposición de muertos por covid-19 en Cartagena

Una familia esperó más de 56 horas en la Clínica San José de Torices, en Cartagena, para que el cuerpo sin vida de su padre, quien había fallecido por coronavirus, fuera recogido.



“Sólo hasta el pasado sábado, a las 10 30 de la mañana, se cumplió el trámite para recoger el cuerpo después de 56 horas de espera: que porque no había llegado el resultado de la prueba para coronavirus, porque no había donde sepultarlo, porque la EPS no había emitido una certificación. Las entidades en Cartagena no tienen claridad de los trámites”, señaló el veedor de la salud, Julio Medina.Cartagena suma a la fecha 3.842 casos positivos en medio de la pandemia y 161 personas han fallecido. Hay 1.132 personas que se recuperaron del coronavirus.

La familia del fallecido en la clínica de Torices además denunció que los funcionarios que finalmente se llevaron el cuerpo sin vida les cobraron 150 mil pesos, pero ellos se negaron a pagar, indignados. En la cárcel de San Sebastián de Ternera este fin de semana también tuvieron que esperar más de 24 horas para que el cuerpo sin vida de un recluso que falleció por la pandemia fuera retirado.

Siguen las denuncias por demoras en la disposición final de los muertos por coronavirus. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

“La ciudad no esperaba esta desbandada de personas fallecidas. Nunca pensaron que iban a tener esa cantidad de cadáveres al mismo tiempo, y eso ha causado represamiento de cadáveres en funerarias, hogares y hospitales y la demora es de horas y horas sin ir a recogerlos”, señaló la personera de la ciudad, Carmen de Caro.



Esta tarde, autoridades de la salud, EPS, directivas de hospitales , funerarias y órganos de control se reúnen para buscar soluciones y establecer protocolos para esta emergencia sanitaria.



“Los resultados de los exámenes se están demorando más de cuatro días y cuando una persona fallece en una IPS no saben qué hacer con el cadáver, no tienen la forma de verificar la historia clínica: si murió por el virus y no. Además, que a la mayoría de fallecidos los están rotulando como sospechoso de covid- 19”, añade la funcionaria.



Cartagena tiene la capacidad de cremar a 5 cuerpos diarios.



“El llamado a las autoridades de la salud es para que en la entrega de resultados se le dé prioridad a los fallecidos, y que estas pruebas lleguen en un día, si es posible, para que los familiares sepan si su ser querido murió por la pandemia o no", concluye la personera.

Ministerio de Salud recomienda cremar

“Según el protocolo del Ministerio de Salud, existen dos formas de disposición final de los cadáveres: uno es la cremación y el otro es la sepultura como todos los conocemos”, aseguró Efraín Espinosa, director Operativo de Aseguramiento del Distrito.



El funcionario explicó que solo da autorización de cremación o sepultura la familia.



"No puede haber cremación sin autorización de las familias. Es importante que quede claro que la recomendación del Ministerio de Salud es la cremación, pero si los familiares no lo desean, solo deben anunciarlo. También se debe aclarar que no se permitirá ningún tipo de ritual religioso o ceremonia alrededor de estos fallecimientos, con el fin de evitar contagios”, precisó el funcionario.



El Ministerio de Salud explica que la disposición final de cadáveres de personas fallecidas por COVID-19 se hará preferiblemente por cremación.



'Cuando no se cuente con instalaciones para este procedimiento en el territorio donde ocurrió el deceso, o la disponibilidad de esta tecnología desborda la capacidad económica de las personas, se hará inhumación en sepultura o bóveda individualizada', dice la norma del Ministerio de Salud.

