En agosto o septiembre volvería a abrir el turismo del Quindío

El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, asegura que ya están listos los protocolos para la reapertura con responsabilidad. En entrevista con EL TIEMPO, asegura que su departamento es modelo en el manejo del covid-19, porque se ha dado un tratamiento epidemiológico de “cercar” a cada uno de los enfermos, incluso, con policía.



Además, dice que la oferta turística de su departamento se abrirá de manera segura para todos los visitantes del país. Sin embargo, advierte que la curva de la enfermedad sigue creciendo y que, por eso, se necesita un manejo responsable.



La cifra de contagio en Quindío es baja en comparación con otros departamentos, ¿cómo es hoy el manejo de la covid-19 allí?



Hoy somos referente a nivel nacional. Hoy tenemos alrededor de 160 casos, 5 muertos; en UCI solo un paciente. Realmente, hemos trabajado mucho, con los epidemiólogos, haciendo el acompañamiento a cada uno de los pacientes en sus casas. El comportamiento de los quindianos es ejemplo para el país.



Yo pienso que es el tema epidemiológico: cuando detectamos un caso positivo, caemos con todos los controles, con todo el equipo; tratamos de hacer las pruebas lo más rápido; inmediatamente localizamos a todas las personas con que esa persona ha tenido contacto. Es cercar, es rodear, es hacerle un seguimiento a cada paso que dio el paciente. Lo otro: hemos fortalecido la red hospitalaria.



¿Cómo es eso de que les ha puesto policías a los enfermos del covid-19?



Tenemos a alguien de la Secretaría de Salud, de la Policía, de la gobernación pendientes en estas casas (de los pacientes) para que las personas cumplan cada una de las medidas y claro la cuarentena cuando detectamos un paciente con covid-19.

De las estrategias adoptadas por usted, ¿cuáles se podrían replicar en otros departamentos?



No es fácil asumir en las regiones los decretos presidenciales. En oportunidades, son decretos que exigen aportes económicos, y, por ejemplo, la Gobernación del Quindío tiene un embargo, que heredamos del gobierno anterior. Tenemos una situación económica difícil. Sin embargo, ese no es impedimento para seguir avanzando.



Pero, concretamente, ¿qué medidas se pueden replicar en otras regiones del país que le hayan funcionado a ustedes?



Hemos tenido un gran apoyo del Gobierno Nacional. Lo importante es que un gran sector de la administración está al frente del covid-19 y el otro sector está trabajando en el Corona-Vida. No hemos dejado de hacer cosas por todas las personas que lo necesitan: trabajamos, con pandemia, el plan de desarrollo y arrancamos con obras, regalías, obras en infraestructura, en los colegios. La idea es que seamos parte del ejemplo en la reactivación económica. Creo que el mensaje para los gobernadores es que sin descuidar la vida de sus ciudadanos tenemos que trabajar por los demás sectores.

El desempleo se incrementó mucho más con la pandemia, ¿qué están haciendo ustedes como Gobernación, y que le piden al Gobierno Nacional para que se reactive este tema?



Creemos que se debe reactivar el tema de los restaurantes, los parques temáticos, las constructoras en las S como zona especial, donde fue incluida Armenia. Quindío se ha visto muy afectado porque aquí vivimos del turismo, de la agricultura, de los restaurantes; son la columna vertebral de la economía.



Estamos pidiendo la implementación para empezar a trabajar en todos y cada uno de estos sectores: el Parque del Café, el Parque Panaca. Ya estamos con todos los protocolos para entrar a trabajar en estas áreas, estamos esperando el visto bueno del Gobierno Nacional.



¿Cuándo cree que puede empezar a trabajar la oferta turística del Quindío?



A finales de agosto o principio de septiembre, según como están pintando las cifras en este momento. lo que sí es que vamos a hacer una apertura respetuosa, responsable, amable y obviamente segura. Lo mejor es que tenemos mucho control en los 1.800 kilómetros cuadrados. Creo que tenemos todos los protocolos para que las cosas nos salgan bien y se hagan como las tenemos que hacer.



¿Será suficiente para el tema del desempleo?



Tenemos puestos todos los ojos y el esfuerzo en el campo, el sector turístico, y el tema de infraestructura. No es carreta: estamos trabajando de la mano con todos los sectores: el comercio, los empresarios, los constructores, las dobles calzadas de algunos municipios. El otro tema es el túnel de la línea: allí estamos generado empleo. Según nos anunció el Presidente, en septiembre ya tendremos abierto.



¿Confinamiento o apertura económica?



Realmente le digo una cosa, me preocupa mucho este tema del encierro que tenemos. Las víctimas son las mujeres, maltratadas en algunos casos. El caso de los abusos de menores está disparado.

¿Hasta dónde nos puede llevar la covid-19?



Hasta dónde la responsabilidad o irresponsabilidad nos lleve. Yo pienso que mientras seamos nosotros mismos los que tengamos conciencia, seamos los cuidadores de nuestros hogares, tengamos círculos cerrados, más rápido vamos a salir de esto. No podemos desconocer que las cifras de muertes y contagios se dispararan notablemente.



Hay algunos sectores reclamando que los estudiantes deben volver a clases presenciales, ¿qué piensa de esto?



Yo pienso que sí en los municipios donde no hay coronavirus. En los municipios covid no se deben tener presenciales. Hay padres de familia reclamando que no se hagan presenciales, yo soy respetuoso de las peticiones de los padres de familia.



¿Cómo ve la curva de contagio?



Apenas vamos a alcanzar la curva más crítica y vemos cómo se está disparando en algunas zonas del país.



¿Qué piensa de las medidas que se han tomado por parte del Presidente en esta pandemia?



Pienso que muchos sectores la están pasando muy mal. Pienso que la apertura económica, con todas las medidas y la rigurosidad que lo estamos haciendo, se puede ir manejando. Yo no soy partidario de un encierro total, porque creo que es más dañino el remedio que la enfermedad.



