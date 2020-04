Movimiento cívico 'anticoronavirus' en Tolú impide llegada de aviones

En el municipio de Santiago de Tolú, en el departamento de Sucre, se ha conformado un movimiento cívico integrado por abogados, concejales, periodistas y líderes comunales que impiden el ingreso de foráneos, e inclusive de nativos, que provengan de otras ciudades donde se hayan registrado casos de Covid 19.



El accionar de estas personas ya ha dado resultados, al punto de que alertaron a las autoridades ante el aterrizaje de dos vuelos chárter en el aeropuerto Regional Golfo de Morrosquillo.



Se trató de un vuelo proveniente del interior del país, que traían a bordo 29 empleados, entre personal de planta y contratistas, quieres al parecer llegarían a reforzar la operatividad de la empresa de hidrocarburos Hocol, durante los próximos días.

El vuelo fue puesto al descubierto por el concejal Álvaro Méndez, quien conoció la comunicación que la empresa Hocol le envió al alcalde del puerto toludeño, José Chadid Anachury, anunciando la llegada de los foráneos en pleno aislamiento obligatorio.



Estos empleados venían provenientes de diversas regiones del interior del País, donde ya hay casos positivos confirmados.



Opuestos ante el arribo de las aeronaves, los nativos se apostaron en la entrada del aeropuerto y, apoyados por abogados, denunciaron que el personal que llegaba no estaba cobijado en las excepciones del decreto 457, que ordena el aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional.



Según Luis Julio, periodista y líder social de Tolú, la carta de cuatro páginas enviada al mandatario local habla de operaciones exploratorias que no están autorizadas en el decreto presidencial.

El accionar de este grupo de personas ya ha dado resultados, al punto de que alertaron a las autoridades ante el aterrizaje de dos vuelos chárter en el aeropuerto Regional Golfo de Morrosquillo Foto: archivo particular

“La empresa está en una fase de exploración. Por lo tanto no están cobijados dentro de las excepciones. Lo que el decreto habla en el artículo 25, son importación, exportación o suministro de combustible. Vienen a poner en riesgo a los habitantes de Santiago de Tolú”, precisó Luis Julio.



Agregó que según informaciones conocidas por los miembros de la comunidad, al parecer los dos vuelos lograron aterrizar en el aeropuerto Las Brujas de Corozal y los trabajadores llegarían a Tolú vía terrestre.



“Tolú es un municipio con altas precariedades, en especial en el área de salud. Nosotros no vamos a permitir que ningún turista, ni siquiera nativos que trabajan en el interior lleguen a traer el virus del que estamos libres hasta ahora y que no queremos que nos toque. Si ellos llegan a entrar se interpondrá una denuncia por parte de los concejales porque entre ellos hay abogados”, dijo a EL TIEMPO Luis Julio.

Por su parte voceros, del área de gestión social de Hocol, exponen que el personal de la compañía está autorizado por la circular 4007, del Ministerio de Minas y energía para la exploración; y que además los trabajadores están cumpliendo con los protocolos por lo que al arribar a Tolú cumplirán con el confinamiento inmediato.



En horas de la mañana de este martes se llevará a cabo una reunión entre autoridades del orden municipal, representantes de la compañía de hidrocarburos, concejales, periodistas y representación de la comunidad.





Luz Victoria Martínez

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo