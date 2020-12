Montería decreta toque de queda en navidad y año nuevo por pandemia

Los monterianos tendrán una celebración de navidad y año nuevo con severas restricciones, tras la decisión del alcalde Carlos Ordosgoitia, de ordenar toque de queda para los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.



La medida regirá desde las 10:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana del día siguiente.



Dicha decisión está basada en los nuevos repuntes de contagio que está tomando el coronavirus en el país y que tiene en riesgo la salud de los monterianos.



En la capital de Córdoba se registra un progresivo aumento de la ocupación en UCI.



"Las fiestas de Navidad y fin de año no pueden ser excusa para relajarnos, la tecnología nos brinda hoy alternativas para encontrarnos en la virtualidad", dijo Ordosgoitia, al anunciar la medida de restricción.

(En contexto: El triste adiós a enfermera que murió por covid-19 en Antioquia)



Insistió en la necesidad de continuar aplicando cuidados personales pese a estar en recintos seguros o con personas que supuestamente no representen ningún riesgo de contagio.



"Debemos mantener los protocolos biosanitarios, usar la mascarilla, evitar las aglomeraciones y mantener el distanciamiento físico", expresó el alcalde Carlos Ordosgoitia.



El mandatario local reiteró que se deben limitar al máximo las reuniones sociales y de hacerlas, que el aforo no supere las 10 personas evitando los espacios cerrados y pidió tener especial cuidado con los adultos mayores y las personas con comorbilidades.



(En contexto: ¡Atención! Medellín tendrá toque de queda continuo en Navidad)

Alcalde Carlos Ordosgoitia, dijo que el toque de queda más que restrictivo es de reflexión por conservar la vida de los monterianos. Foto: Gudilfredo Avendaño / Especial para EL TIEMPO

"El 2021 llega con la esperanza de la primera fase de vacunación anunciada por el Presidente Duque para el mes de febrero. Los invito a seguirnos cuidándonos, no bajemos la guardia con el coronavirus", concluyó el mandatario.



Al toque de queda de navidad y fin de año se suman otras medidas que ya fueron implementadas por las autoridades locales como el pico y cédula y la ley seca durante días claves.



Desde este lunes 21 de septiembre se restringe el ingreso de personas a supermercados, almacenes de cadena, establecimientos comerciales, entidades bancarias y notarías.



(En contexto: Antioquia entra en alerta roja hospitalaria y tendrá toque de queda)

El 2021 llega con la esperanza de la primera fase de vacunación anunciada por el Presidente Duque para el mes de febrero. Los invito a seguirnos cuidándonos, no bajemos la guardia con el coronavirus FACEBOOK

TWITTER

Atención: así queda el pico y cédula en Montería

Se estableció que se manejarán dígitos pares e impares de cédulas por horarios, así:

De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. pares: 0, 2, 4, 6 y 8.

De 1:00 p.m. a 6:00 p.m. impares: 1, 3, 5, 7 y 9.



Exceptúan de pico y cédula para el ingreso a las notarías de la ciudad, aquellas personas que, con la debida antelación a la entrada en vigencia del presente decreto, haya agendado la realización de algún trámite.



También se indicó que para ingresar a cines y lugares de entrenamiento y acondicionamiento físico ubicado en centros comerciales no aplica esta medida.

El decreto reitera que en estos sitios (cines y gimnasios) el aforo no debe superar el 30% y que se deben mantener los protocolos biosanitarios.



El secretario de Gobierno de Montería, Gabriel Moreno, recordó a los comerciantes mantener activos los protocolos de bioseguridad y hacer cumplir las disposiciones gubernamentales.



"Los comerciantes también tienen responsabilidad en el tema para activar los protocolos de manera pertinente y tener el personal dispuesto para que se haga cumplir el distanciamiento", explicó Moreno.



Insistió en que el comportamiento no solo de clientes sino de dueños, administradores y trabajadores de empresas y almacenes es clave para evitar un aumento en el rebrote.



(En contexto: Cartagena decreta pico y cédula para frenar aumento de la pandemia)

Los comerciantes también tienen responsabilidad en el tema para activar los protocolos de manera pertinente y tener el personal dispuesto para que se haga cumplir el distanciamiento FACEBOOK

TWITTER

"La responsabilidad de ustedes como comerciantes es muy importante en esta gran reactivación que se hace y por supuesto en este momento neurálgico del segundo pico que se puede generar en la ciudad”, concluyó.



La Secretaría de Salud de Córdoba reportó ayer 20 de diciembre un total de 34 nuevos contagios de coronavirus en el departamento y cuatro fallecidos en Montería, Montelíbano, Buenavista y San Antero.



Con este nuevo registro Córdoba supera los 29 mil contagios, pero de ese total más de 26 mil están recuperados por tiempo clínico.



Las muertes por coronavirus en Córdoba ascienden tras este reporte a 1.757.

Lo invitamos a leer más noticias en Colombia

Ley seca y toque de queda en Barranquilla para Navidad y Año Nuevo

Alcalde de Cali: No se levantará toque de queda

GUDILFREDO AVENDAÑO MÉNDEZ

Especial para EL TIEMPO

MONTERÍA