Las horas difíciles de Raimundo Angulo en su lucha contra el Covid- 19

Raimundo Angulo, presidente del Concurso Nacional de la Belleza y exalcalde de Cartagena, quien dio positivo para coronavirus, el pasado 15 de julio, afronta las horas más difíciles en su lucha contra la pandemia.



“El parte médico de mi padre señala que su cuerpo se encuentra en el pico de la infección. Debemos esperar cuatro días muy difíciles a que baje la infección y por lo tanto baje ese pico. De ahí en adelante pueden pasar 15 días más de recuperación”, le dijo a EL TIEMPO Carlos Felipe Angulo, hijo de Raimundo.

‘El hombre de blanco’, como conocen a Raimundo Angulo, debido a la pulcritud con la cual viste cuando camina por las calles de Cartagena, está internado en la Clínica Medihelp.



Según Carlos Felipe Angulo, “se mantiene intubado y bajo un estado de sedación profundo”.



Angulo, de 77 años fue internado el sábado 18 de julio, tres días después de ser informado que era positivo para Covid -19.



“Él permanece intubado, pero quiero recordar que todos los pacientes de coronavirus que son intubados tienen una probabilidad de recuperación del 50 por ciento”, agrega su hijo.



Jeimy Paola Vargas, Raimundo Angulo y Laura González. Foto: César Alandete

El exalcalde de Cartagena estuvo guardando la cuarentena en su casa del Centro Histórico de la Ciudad Heroica y trabajando vía web en sus responsabilidades como presidente del Concurso Nacional de la Belleza.



“Mi padre en este momento lucha por mantener el equilibrio de su cuerpo debido a la cantidad de antibióticos de todo tipo que le son suministrados”, explicó Carlos Felipe Angulo.



Según sus familiares, el carismático empresario de la belleza colombiana se habría contagiado en una salida que hizo para comprar víveres en un supermercado.



“El presenta una complicación de la función renal y además muchos de estos medicamentos que le suministran son para superar la infección por coronavirus. Entre el sinnúmero de medicamentos que le están suministrando, está la Ivermectina. Le quitan unos medicamentos e inmediatamente le suministran otros”, suma su hijo, quien viajó desde Cali para acompañar a su padre en días aciagos.



“El médico de mi padre es el doctor Antonio María Martínez. Es el internista de mi papa de toda la vida, pero como él también tiene más tiene 70 años no le es permitido entrar a las salas Covid- 19, pero también se mantiene informado sobre la situación de mi padre porque muchos de los médicos de la clínica son sus discípulos”, dice el joven

Angulo se mantiene aislado desde hace 11 días



“Aprovecho para contarles a todos los colombianos que las salas Covid son unos sitios infernales. Allá, los médicos no pueden tomarse un vaso con agua porque temen contagiarse. Hay algunos médicos que incluso entran con pañales para hacer su turno completo y no salir en ningún momento”, sostiene Carlos Felipe.



En sus antecedentes médicos se ve a un hombre muy sano, que no fuma ni consume alcohol. Había sido internado en los Estados Unidos por un aneurisma y, según sus familiares, por ello Raimundo tiene un problema en un ojo.



“Es un virus traicionero porque el paciente cree que está bien, pero en realidad la enfermedad ya está causando daño por dentro. Mi papá, por ejemplo, tenía una tos leve, y se veía bien, fue la fiebre la que nos alertó y por ello finalmente se hizo la prueba”.



El resultado lo conoció la familia el martes 14 y el paciente fue internado el sábado 18 de julio.



“Esto no es un juego. Las personas que lo sufren, enfrentan una situación pavorosa y permanecen incomunicados de la familia. No podemos ni siquiera darle esa fortaleza espiritual que es un abrazo”, concluye su hijo que más que tranquilidad, pide

paciencia a los colombianos. "Esto es un proceso lento", concluye.

JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas