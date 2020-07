La fiesta con champeta, en medio de la cuarentena, que indigna al país

Indignación generó en las redes sociales el pronunciamiento del cantante cartagenero de champeta Zaider, quien aplaude una fiesta clandestina, llevada a cabo en medio de la cuarentena por coronavirus, y en la cual se violaron todas las normas de salubridad y aislamiento en plena calle.



En un video difundido por las redes sociales se observa a un nutrido número de personas que bailan, en un barrio popular, al ritmo de ‘La Marea’, precisamente, el último éxito del músico cartagenero.



"Quiero agradecerles a todos, que siga la champeta", señala el compositor de la canción que ameniza la fiesta al aire libre.

Sin ningún control, ni medida de aislamiento, ni protección, los asistentes al carnaval callejero violan la cuarentena en medio de la pandemia, que suma en Cartagena 10.968 contagios y que ha cobrado la vida de 388 personas, en los últimos cuatro meses

No es la primera vez, en estos 120 días de aislamiento preventivo obligatorio, que los ciudadanos protagonizan hechos de indisciplina que ponen en riesgo la vida de las comunidades.



Varias cámaras de seguridad de la policía han captado fiestas y gente consumiendo alcohol en las calles de barrios como El Pozón y Olaya Herrera, incluso en fin de semana con toque de queda y ley seca.

El músico pidió disculpas y llamó a respetar la cuarentena

En las últimas horas el cantante emitió un comunicado a la opinión pública llamando a sus seguidores al respeto de las medidas de aislamiento.



“La última publicación de mí Instagram, es de una fiesta que me enviaron en un mensaje. Realmente me dio emoción ver cómo se disfrutan nuestra canción y por eso publiqué el video. Mis seguidores han sido conscientes que siempre estoy motivándolos a cuidarse y a no salir de casa siempre y cuando sea necesario”, señaló el artista.



La indisciplina de los cartageneros es uno de los orígenes en las altas cifras de contagios.



“… no hice la publicación con ninguna intención de incentivar a violentar la cuarentena, ni mucho menos para propagar que salgan a fiestas y se contagien de este renombrado virus. Hice la publicación porque mientras ustedes ven el lado negativo, yo veo como mí gente, en medio de la crisis que estamos viviendo, saca el lado positivo a los problemas y a la vida”, añade el cantante de champeta.



En el video se observa a varias personas con el tapabocas en el cuello y sin ningún tipo de aislamiento.



“Y sí, están en la calle, pero todos en las puertas de sus casas, según me dicen los amigos que me enviaron el video. Hay muchos sin Tapabocas, a los que invito con mucho amor a ponerse la 10 y cuidar su salud y la de sus familiares”, agregó el compositor de champeta.



Desde el 25 de marzo a la fecha, la Policía Metropolitana de Cartagena, en planes de registro y control, ha capturado a 982 personas por violación de las medidas sanitarias. Mientras que otras 148 personas han quedado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de fuga de presos.



“…los invito a disfrutar la vida con responsabilidad, porque de este mundo solo nos llevamos lo que vivimos. Tenemos demasiado tiempo desocupado para amarnos, cuidarnos, compartir con los nuestros y divertirnos sanamente. ¿Por qué destilar odio?”, concluye Zaider.

JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas