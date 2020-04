Infractores de la cuarentena limpian calles y parques de Valledupar

Por incumplir la cuarentena, el pasado martes, Alberto Becerra, un joven vallenato, tuvo que limpiar y barrer gran parte de las canchas múltiples y zonas verdes del complejo deportivo del barrio 12 de octubre de la capital del Cesar.



Junto a él, una treintena de personas, recogieron gran parte de la basura amontonada en este escenario, mientras que, al extremo norte de la unidad deportiva, otro grupo, fue sometido a una dinámica deportiva por parte de profesionales en el área.



Todos, infractores de la cuarentena nacional que busca frenar el avance del coronavirus.

Fueron 106 ciudadanos que fueron sorprendidos en diferentes calles de esta localidad, violando la cuarentena preventiva decretada recientemente por el gobierno nacional en medio de la emergencia por la pandemia global del covid-19.



“Estaba circulando por el mercado público, pero no tenía el pico y cédula correspondiente. De repente, fui sorprendido por las autoridades quienes me llevaron al parque como sanción al incumplimiento de esta norma. Allá me explicaron la importancia de estas normas y me pusieron a ver un video sobre las afectaciones del coronavirus en el mundo. ¡Me sentí abochornado de mi comportamiento! y comprendí, que esto no es un juego” relató Becerra.

Son acciones pedagógicas que se suman a otros procesos penales por infringir las medidas sanitarias, con el fin de que la gente tome conciencia de los peligros de salir a la calle en plena pandemia. Foto: archivo particular

Se trata de acciones pedagógicas que se suman a otros procesos penales por infringir las medidas sanitarias, con el fin de que la gente tome conciencia de los peligros de salir a la calle en plena pandemia.



“Unos pocos no pueden dañar el esfuerzo de muchos. Ya entramos en la etapa de mitigación del virus y por eso es relevante que las personas sigan en sus casas. Además, a quienes infrinjan las normas, los pondremos a realizar jornadas de ornato embellecimiento a la ciudad”, precisó el alcalde de Valledupar, Mello Castro, quien viene articulando estas jornadas de la mano de las secretarías de salud, de gobierno, el instituto municipal de deportes y recreación, la policía y el ejército.



Por su parte, el secretario de Gobierno Municipal, Luis Galvis, explicó que con base a la autorización que da el código de convivencia y seguridad ciudadana, se impondrá una sanción económica de 900.000 mil pesos y también serán castigados a través de campañas pedagógicas y sanitarias que van desde la enseñanza del lavado de manos y socializaciones entorno a implicaciones del Coronavirus.



“Son medidas contempladas en el código de seguridad y convivencia ciudadana. En estos momentos tenemos 16 casos de coronavirus, y debemos ser más severos frente a estas directrices y por lo tanto, la comunidad debe ser más responsable para evitar la propagación de la enfermedad”, subrayó el funcionario.





Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar