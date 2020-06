Dramático bajón en pasajeros tiene en jaque a ‘transmilenios’ del país

Los déficits financieros que los sistemas de transporte masivos de las capitales cargaban como males de antaño se han acentuado, en los últimos meses, por las restricciones que los buses tienen para movilizar pasajeros y el confinamiento en el que viven varios grupos poblacionales.

Para garantizar el distanciamiento social, el Gobierno Nacional ordenó que los buses o vagones del metro no superen la capacidad del 35 por ciento, a lo que se suma que gran parte de la población está en aislamiento, como medidas de protección por la pandemia del covid-19. Estas situaciones ocasionaron que la afluencia de pasajeros disminuyera considerablemente y estén lejos del recaudo que, pese a las dificultades, los sostenía.



José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, explicó que el panorama provocado por la pandemia genera que estos sistemas de transporte vivan con una baja demanda, lo que supone que ese déficit financiero siga creciendo.



“Esto impactará las finanzas de las ciudades porque tendrán que soportar los subsidios y también alimentar los fondos de estabilización. Ese déficit financiero empujaba a subir pasajes y a renegociar fórmula de compensación a operadores. La pandemia lo aceleró y lo acentuó”, indicó Rojas.



Una de las crisis más complejas la vive Cali con el Masivo Integrado de Occidente (MIO), donde el sistema ha sufrido una disminución del 70 por ciento con respecto a los pasajeros que antes de la emergencia sanitaria transportaba. Según el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, se pasó de movilizar a 450.000 pasajeros, en un día hábil promedio, a 120.000 usuarios.

Por la pandemia, el MIO de Cali ha sufrido una disminución del 70 % respecto a los pasajeros que antes de la emergencia sanitaria transportaba. Foto: Foto: Juan Pablo Rueda

El otro factor crítico para el MIO es que Metrocali, empresa a cargo del sistema, está en ley 550 de insolvencia económica a raíz de una millonaria demanda de cuatro operadores.



Según el directivo, pese al difícil momento, el MIO tiene futuro “si se encaminan acciones para su sostenibilidad. Se requiere no solo del liderazgo de Metrocali, como ente gestor, sino también de los concesionarios del sistema (operación y recaudo) con compromisos de mejora del servicio”. En la actualidad, el sistema adeuda $ 196.000 millones.



Ortiz añadió que se espera la continuidad en los aportes al Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda (Fesde) y que la nación pueda crear nuevas fuentes de financiación para la sostenibilidad de los sistemas de transporte masivo del país.



Para el funcionario, la estrategia para formalizar las fuentes alternativas de financiamiento de los sistemas resulta fundamental para establecer el equilibrio económico de los proyectos. “Consideramos que la nación no debe dejar esta responsabilidad solo a los municipios”, dijo.

Nuevos trenes, en duda

En el caso del Metro de Medellín, la afluencia de pasajeros en promedio es de 325.000 personas, lejos del millón de viajes pagos que solía tener este medio de transporte.

Tomás Elejalde, gerente del Metro, dijo que no se han presentado despidos de trabajadores, pero sí hay afectaciones económicas que estima por 350.000 millones de pesos este año.

En esta capital, para evitar aglomeraciones, las autoridades dispusieron con las empresas tres turnos para los empleados. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

La gravedad de la situación radica en que la empresa depende, en más de un 90 por ciento, del recaudo por tarifa, el cual cayó por la pandemia. Elejalde explicó que debido a la actual situación se tendrán que suspender o descartar proyectos como la compra de 12 trenes y 24 módulos tranviarios, así como la posibilidad de ampliar otras estaciones del metro.



Entre las soluciones que plantea Elejalde está la posibilidad de un crédito por 100.000 millones, también cofinanciar con el Gobierno Nacional la compra de material rodante e incluso la bancada antioqueña de congresistas solicitó congelar la deuda del Metro, que está adelantada en su pago, lo que permitiría a la empresa alivianar el impacto económico.

Riesgo en la operación

En el caso de Barranquilla, Transmetro completó una década de operación y pasa por una situación complicada. Este sistema sufre los constantes actos vandálicos de los usuarios y, además, ve amenazada su operación por la falta de recursos.



Precisamente por el tema de recursos, a comienzos de mayo informaron que los ingresos alcanzaban para el 22 por ciento de las obligaciones. Como consecuencia anunciaron que funcionaba hasta el 27 del mismo mes.

Transmetro acondicionó sus sillas con separadores antifluido. Foto: Prensa Transmetro

Sin embargo, una parte de los recursos que necesitaba Transmetro para operar hasta finales de 2020 fue aprobada por cuenta de la administración distrital, que dio la noticia de un giro de 2.000 millones de pesos. Según los operadores, el sistema necesita un total de 75.000 millones de pesos para todo el año.



Una situación similar es la del Metrolínea, en Bucaramanga, que opera en los cuatro municipios del área metropolitana. El sistema adeuda salarios de hasta seis meses, los cuales suman más de 39.000 millones de pesos, valor que debe ser dividido entre el propio ente gestor, los concesionarios de flota (Metrocinco Plus y Movilizamos S. A.) y el recaudador (Tisa).



Debido a la pandemia, las validaciones en el sistema no soportan los gastos de operación. En una época normal, Metrolínea registraba, en promedio, 108.000 validaciones en un día hábil; mientras que las últimas semanas se han tenido 34.000 usuarios. De no recibir apoyos del Gobierno, la gerencia del sistema dice que están en “riesgo de desaparecer”.

Finanzas de TransMilenio tampoco van bien

TransMilenio necesita 885.000 de pesos para su operación en este 2020. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

La empresa manifestó, en mayo, que requiere $ 885.000 millones adicionales a los presupuestados para 2020. La alcaldesa Claudia López señaló que la solución depende, en buena medida, del Gobierno Nacional.



“Con Minhacienda revisamos tres medidas. Una, el Gobierno tiene que cofinanciar el déficit. Dos, que nos den mejores condiciones de crédito con garantía de la nación para ayudar a cubrir ese déficit. Tres, que amplíen cupo de endeudamiento”, dijo López.



Se evalúa, tras la entrega de 64 buses Euro VI para el SITP, una prueba de implementación de bioseguridad para pasar de niveles de ocupación del 35 al 50 %.



Adicionalmente, el Plan de Desarrollo de Bogotá contempla en el artículo 90 que TM pueda “participar en los proyectos urbanísticos de iniciativa pública o privada, en la construcción y mejoramiento de espacio público en las áreas de influencia de los componentes Troncal, Zonal y Cable del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, así como en las áreas de influencia de la infraestructura soporte de su componente zonal”.

Buscan blindar la operación a largo plazo

Los sistemas masivos de las capitales durante las últimas semanas han lanzado llamados de SOS al Ministerio de Transporte para que los ayuden en tiempos de crisis.

A través de una carta, la red de Sistemas Integrados para la Movilidad Urbana Sustentable (Simus) indicó que, durante época de pandemia, estos transportes presentaban un déficit de $ 205.227 millones por el pago de nóminas, el cubrimiento de gastos fijos y los sobrecostos de la operación.



Ante estas dificultades, el Ministerio de Transporte manifestó que el Gobierno Nacional ha trabajado durante esta pandemia por el sector del transporte masivo, por lo que a través del Decreto 575 de 15 de abril de 2020 se establecieron varias opciones de ayuda para ellos.



El decreto incluyó la posibilidad, tanto para los entes territoriales como para los entes gestores, de incurrir en créditos para solventar las necesidades de liquidez, a través de líneas de crédito con tasa compensada.



El senador Mauricio Gómez, quien recogió las dificultades de los sistemas y las expuso ante el Ministerio, dijo que se abrió una línea de crédito respaldada por el Fondo Nacional de Garantías, para blindar la operación a largo plazo.



La cartera señaló que estos sistemas, en general, no son autosostenibles en ninguna parte del mundo. Detalló que para que puedan brindar un servicio de calidad, en temas como la congestión, puntualidad, servicios y otros factores esenciales, se requiere apoyo financiero que debe tener su sustento en nuevas fuentes de financiación de nivel local, porque los municipios tienen poca capacidad presupuestal para comprometer recursos para este fin.



En cuanto a la ocupación de los buses o trenes, el Ministerio de Transporte agregó que la disposición de que operen con el 35 por ciento de su capacidad, para garantizar el distanciamiento entre personas, continuará vigente hasta cuando la autoridad sanitaria disponga.



De otro lado, según el Ministerio, la actual crisis no impactará en proyectos que ya se venían trabajando en las capitales, como es el caso de la primera línea de Metro en Bogotá.

“El Gobierno Nacional está comprometido a través de los convenios de cofinanciación con los proyectos de desarrollo urbano, como son la primera línea del Metro de Bogotá, las troncales alimentadoras del metro, las fases 2 y 3 de TransMilenio y la línea del Metro de Medellín”, manifestó esta cartera.



