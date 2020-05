Amenazan de muerte a conductor de ambulancia en Villavicencio

Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta amenazaron de muerte al conductor de una ambulancia en Villavicencio por trabajar en el sector salud y representar, según los personajes, una amenaza para la comunidad del barrio Covisán.

El conductor de la ambulancia, que pidió reservar su identidad, contó que el pasado martes hacia las siete de la noche, después de terminar su jornada de trabajo y dejar la ambulancia guardada en el parqueadero, recibió la amenaza cuando iba llegando a su casa caminando por una de las calles del barrio.



De un momento a otro lo cerraron dos personas con cascos y tapabocas que iban en una moto Yamaha RX, negra, cuyas placas estaban cubiertas con un trapo.



El parrillero se le arrimó, mientras desenfundaba un revólver y lo encañonó diciéndole “Hola hijo de p..., si no se quiere morir es mejor que se vaya, porque usted representa un peligro para la gente del barrio, queda advertido si no se quiere morir”.(Le recomendamos leer: Estudiante murió de neumonía y su cuerpo no aparece hace 21 días)

Mientras los hombres se alejaron en la motocicleta, el conductor de la ambulancia señala que quedó paralizado del miedo por algún instante, luego del cual siguió caminado hasta la casa en la que vive hace 15 años, con su hijo, de 12; sus padres, adultos mayores, y su hermana, de 57 años, por quienes responde.



Tras informar de la amenaza a sus superiores, trabaja con una empresa privada de ambulancias, presentó la denuncia ante la Fiscalía y está tramitando protección ante la Policía Metropolitana de Villavicencio.



“No sé porque la gente nos está dando tan duro al personal de la salud, si estamos poniendo en riesgo nuestras vidas y las de nuestras familias. Nosotros a ningún ser humano le vamos a sacar el cuerpo, sea de día de noche, no importa la hora y la enfermedad que tenga; los vamos a atender”, dice.



Resaltó que el personal de la salud, así mismo, viene cumpliendo con todos los protocolos de la Secretaría de Salud y en su caso de desinfección de la ambulancia y de quienes trabajan con el vehículo. Y finaliza señalado su “preocupación por su vida y la de su familia y le pide a la gente que en lugar de irrespetarnos nos apoyen”.



En el departamento del Meta van 759 casos de covid-19, de los cuales 696 son de la cárcel de Villavicencio. Han fallecido seis personas, 45 se han recuperado, tres están hospitalizadas y una en Unidad de Cuidados Intensivos.

NELSON ARDILA

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO