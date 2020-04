'Contagio no fue por falta de bioseguridad': médico de Los Rosales

Pese a que el testimonio de una enfermera de la clínica Los Rosales, de Pereira, denunciaba que en este centro asistencial se habrían disparado las cifras de personas con covid-19 por la falta de elementos de bioseguridad, un médico de la clínica le dijo a este medio que el personal sí contaba con la protección necesaria.

El médico intensivista Juan Camilo Galvis, de 41 años, y quien cumple 15 días de aislamiento luego de dar positivo para el nuevo coronavirus, manifestó que sí tenían todos los elementos de bioseguridad.



“Nosotros estábamos llevando todas las medidas, todavía realmente no nos explicamos qué pasó. Debió ser algún paciente asintomático y que pudo ingresar por otra causa. Cuando teníamos identificado el paciente covid, utilizábamos todas las medidas, para los que no estaban por covid o por sospecha del virus, la atención era estándar, aunque, obviamente, guardando los protocolos”, relató el profesional.

Galvis explicó que este protocolo es escalonado de acuerdo con el tipo de paciente. “El personal que está en la primera línea, que es urgencias y triage, cuenta con todos los elementos de seguridad. Una vez los pacientes están adentro de la clínica, se tiene en cuenta la sintomatología. Teníamos pacientes con covid y se tenían todos los elementos, pero había personas que entraban por otras causas y para ellos no se usaban los implementos, solo se usa mascarilla y guantes. Si alguno de los pacientes que ingresó por otra cosa era positivo sin saberlo, pues nosotros estuvimos expuestos al virus”.



La secretaria de Salud de Pereira, Ana Sánchez, informó que la investigación apuntaba un error humano. “No ha sido por falta de elementos, sino, al parecer, por manipulación de los mismos a la hora de retirárselos, es una hipótesis”.



Risaralda tiene 185 casos de coronavirus, de ellos, 90 son de la clínica Los Rosales. Las alertas se encendieron hace dos semanas. Días antes, Risaralda registraba 61 casos, pero se conoció que 10 médicos habían contraído el virus y allí se comenzaron a elevar las cifras de contagios.



“La alarma se prendió porque varios compañeros con los que habíamos tenido contacto dieron positivo, entonces decidí aislarme y tomarme la prueba, al otro día me iniciaron los síntomas, tos, fiebre, dolores musculares. Hasta el momento, he tenido síntomas leves y mis compañeros también”, narra el médico.

La Secretaría de Salud de Risaralda decidió suspender la llegada de nuevos pacientes a la clínica Los Rosales. Solo pueden ingresar pacientes positivos a coronavirus y que hayan sido referidos por otras instituciones. Y los que estaban internados en esta clínica podrán salir solo si cuentan con resultados negativos al covid 19.



“Los trabajadores de la salud tenemos claro que una vez terminen los síntomas y sea seguro volver al trabajo sin contagiar a nadie, pues tendremos que volver. Los más importante es que no seamos un peligro para nadie. La clínica estableció como protocolo aislar todo el personal y están asumiendo el costo del aislamiento de muchos empleados en hoteles y nos hacen seguimiento”, dijo Galvis.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO