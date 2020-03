Habla colombiano confinado en Monarch, crucero que espera Cartagena

El crucero Monarch, de la naviera española Pullmantur, permanece en el puerto de Colón, en Panamá, con un poco más de mil turistas colombianos, que esperaban regresar hoy al Puerto de Cartagena, luego de un viaje de una semana por el mar Caribe.



Sin embargo, por orden de las autoridades en la Ciudad Heroica, lo que les esperaba en aguas de Cartagena era una cuarentena por 14 días mientras se evaluaba si son portadores del Coronavirus.

El brote del Coronavirus ya suma 22 casos en todo el territorio nacional, incluido uno en Cartagena, ciudad a la cual debería arribar en la mañana de hoy el Crucero Monarch.



Ante la advertencia de la cuarentena ordenada por las autoridades de Cartagena, la naviera optó por permanecer en Panamá y plantear a los viajeros colombianos hacer su retorno a territorio patrio, por vía aérea.



“Nos están insinuando que compremos tiquetes aéreos cuanto antes, están metiendo volantes por debajo de las puertas de los camarotes anunciando que el ultimo bus sale a la 1:30p.m., de este sábado, para presionar que las personas evacuen el barco lo más pronto posible, y así disminuir el número de pasajeros a bordo”, le dijo a EL TIEMPO, vía telefónica un turista paisa, que pide reservar su nombre.

Colombianos a bordo del Crucero Monarch dicen que no hay nadie en la nave con #coronavirus y exigen que el Gobierno los escuche y los proteja @ELTIEMPO @ColombiaET @AlcaldiaCTG @IvanDuque @MinSaludCol pic.twitter.com/jWgBfyv0e9 — John (@PilotodeCometas) March 14, 2020

La mayoría de familias colombianas a bordo del Monarch son de clase media. Familias que ahorraron para el crucero y no cuentan con los recursos para el viaje aéreo desde Panamá a Colombia, y menos con el dólar a casi 4 mil pesos.



“La naviera a través de su tripulación, no se pronuncia, ni nos dan explicaciones y están llamando a persona puntuales que tienen pendientes pagos por consumos, pero no están explicando nada sobre esta incertidumbre”, señala el turista, que viaja con su esposa e hijos.



A esa hora no hay ningún comunicado oficial de Pullmantur, sin embargo la naviera ya consiguió que al menos un grueso de turistas bajaran del barco en busca de vuelo para regresar a Colombia.

A bordo del Monarch se habla español, inglés y francés. Foto: Cortesía Pullmantur

Según los viajeros, a bordo no hay ninguna persona enferma, ni se han reportado casos de Coronavirus, oficialmente el barco. Lo que si hay es mujeres embarazadas y adultos mayores que requieren medicamentos.



“En reuniones que hemos organizado los pasajeros, por iniciativa nuestra, concluimos que ese sello que nos pusieron en los pasaportes, que da cuenta de que venimos de un viaje por mar en crucero, y como no está cerrado en Cartagena, con ese solo sello ya estamos perjudicados porque hay altas probabilidades de que nos metan a cuarentena, quien sabe en qué circunstancias o nos devuelvan. No tenemos la certeza de que Cartagena, Medellín o Bogotá, nos vaya a dejar entrar”, añade el viajero paisa.



Pese a que la tripulación del barco le asegura a la gente que en Panamá nos les pondrán problema y los dejarán salir por vía aérea, la gente teme quedar en el limbo, ante la amenaza creciente del Coronavirus en Colombia.



“Ni la agencia por la cual compramos el plan, ni la naviera, ni el gobierno colombiano nos dan la certeza de que podamos regresar a nuestros hogares en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena… acá hay familias de varias partes del país”, explica la fuente

Mientras tanto en Cartagena hay un gran operativo que espera al barco que debía haber tocado aguas nacionales a las 10 de la mañana de este sábado.

Esperamos ayuda para que el gobierno colombiano defina políticas con la naviera, para la defensa de nuestros derechos, y que nos definen cuándo regresamos a casa FACEBOOK

TWITTER

“Las autoridades en Cartagena tiene potestad sobre su jurisdicción, pero no sobre el barco. Eso no es no más decir que el barco se queda en cuarentena en altamar con 1500 personas a bordo: ¿Cuánto cuesta alimentar, hidratar y cuidar de la salud de 1.500 personas, durante 14 días? ¿Cuánto vale mantener un barco en altamar prendido para darles seguridad a esas personas? Una millonada que no va a salir del bolsillo del gobierno local”, explicó un excapitán y experto marino.



Pese a que, agotados, muchos turistas ya abandonaron el Monarch en Panamá, la mayoría de viajeros, colombianos, permanecen en espera del respaldo del Gobierno Colombiano y de una explicación de la naviera a la que le confiaron su dinero y el bienestar y seguridad de sus familias.



“Esperamos ayuda para que el gobierno colombiano defina políticas con la naviera, para la defensa de nuestros derechos, y que nos definen cuándo regresamos a casa”, agrega el turista colombiano.





JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas