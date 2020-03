¡No hacen caso! La gente que sigue como si nada pese al coronavirus

Pese a las restricciones que ha impuesto el Gobierno Nacional con el fin de que los colombianos permanezcan en sus casas para evitar la propagación del covid-19, hay personas que aún no acatan las medidas y no logran entender la gravedad de la situación.



Todavía se ve una gran cantidad de gente en diferentes ciudades del país y del mundo, caminado por las calles como si nada pasara.

En Bogotá, vendedores informales, habitantes de calle, y personas extranjeras protestaron frente a la alcaldía por subsidios, ya que ante el aislamiento se ve en riesgo su forma de sostenerse es el día a día.



El senador del partido Liberal, Juan Manuel Galán, se refirió a la situación a través de su cuenta de Twitter: “Presidente @IvanDuque es urgente garantizar el mínimo vital a toda la población: techo, comida, atención humanitaria”.

En la terminal de transportes de Bogotá, varios viajeros se aglomeraron a la entrada intentando ir a sus destinos de origen. La terminal manifiesta que no hay buses para los viajes requeridos. Aunque la terminal sí abrió las puertas, las empresas decidieron no prestar el servicio.



María Carmenza Espita, Gerente de la Terminal de Transporte, dijo a CityNoticias: “No tenemos buses para sacarlos de la ciudad. No tenemos despacho por parte de los transportadores porque no están trabajando”. Esto generó complicaciones y aglomeraciones en el lugar .



En el sector de Suba también se presentaron aglomeraciones. Una ciudadana que salió de su casa para abastecerse de comida reportó la situación a través de un video en Twitter en el que se observan cientos personas haciendo fila para abastecerse.

Diego Santos también registró la situación en las calles de Bucaramanga:

En las calles de Bucaramanga hoy. Que nivel de inconciencia. Y así en otras ciudades de Colombia. pic.twitter.com/7exyExg991 — Diego A. Santos (@DiegoASantos) March 24, 2020

En otras ciudades del país como Manizales la situación es similar. Se observa gran cantidad de personas en las calles de la capital caldense.



El alcalde de la ciudad, Carlos Mario Marín, envió un mensaje de concientización a la ciudadanía: “Hemos sido una ciudad ejemplar, sigámoslo siendo, quedémonos en casa. Estamos restableciendo el orden en nuestra ciudad. Seguimos en toque de queda. No esperemos que el coronavirus llegue a casa para tomar conciencia”, expresó el mandatario.

Carlos Mario Marin Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales.

En Pereira también se registraron protestas por parte de algunas personas que pedían subsidios de comida. Hubo enfrentamientos en la plaza principal y control por parte de la fuerza pública.



Un activista de la ciudad registro el momento mediante un video:

En Cali la situación fue la misma. Vendedores ambulantes, formales e informales y habitantes de calle,se reunieron en la plazoleta de la Alcaldía de Cali para pedir recursos durante la cuarentena.



Un reportero de EL TIEMPO evidenció la situación que se vive en la capital del Valle del Cauca.



Esto no solo se vive en Colombia. En Inglaterra, por ejemplo, a pesar de que el metro de Londres había cerrado casi 40 estaciones y había reducido sus servicios, hoy estaba completamente lleno de gente. De acuerdo con el medio 'CNN', videos difundidos por redes sociales muestran el servicio público aglomerado.

