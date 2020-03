Coronavirus: familia de taxista muerto en Cartagena exige nueva prueba

Pese a que las primeras pruebas para coronavirus al taxista Arnold de Jesús Ricardo Iregui, fallecido esta semana, salieron negativas, su familia exige nuevos exámenes.



Los familiares del taxista, que vivía en Cartagena, y que sería el primer fallecido por coronavirus en el país, van más allá y piden el acompañamiento de la Defensoría del pueblo, la Fiscalía y la Procuraduría en nuevas pruebas médicas.



“Queremos que se esclarezcan las verdaderas causas de la muerte de mi padre, un hombre que siempre fue muy sano y vital, incluso este viernes (hoy) viajaría a Bogotá para celebrar su cumpleaños con nosotros”, le dijo a EL TIEMPO el abogado Arnold Ricardo, hijo del hombre fallecido.

La hermana, Liliana Ricardo, quien acompañó y vigiló los quebrantos de salud, en sus últimos días de vida, dio positivo para Coronavirus y hoy está en cuarentena en el mismo apartamento donde vivieron juntos los últimos 8 meses.



“No dan credibilidad los exámenes hechos a mi hermano que dieron negativo para Coronavirus, y ahora tampoco los míos que dieron positivo”, dice la mujer que guarda cuarentena en su casa.

Con respecto al fallecimiento de un ciudadano de 58 años con sospecha de enfermedad por coronavirus, ocurrida el 16 de marzo en Cartagena, informamos: pic.twitter.com/nUxMA2SQyQ — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 18, 2020

Para la familia de Arnold hay muchas inconsistencias e irresponsabilidades médicas en el manejo del paciente durante sus últimos días de vida.



“La cuarentena es de entre 14 y 15 días, y según el historial médico mi papá estuvo en contacto con los extranjeros el 4 de marzo y fue internado en la clínica el viernes 13 de marzo, finalmente muere tres días después: Por qué la clínica no le practicó el examen en día que llegó, y que fue puesto en aislamiento, por sospecha de Coronavirus? ¿Por qué el examen lo toman hasta el lunes 16 de marzo, día en que murió?”, cuestiona su hijo Arnold Ricardo.



Las muestras llegaron hasta el martes 17 de marzo a los laboratorios del Instituto Nacional de Salud y dieron como resultado negativo para Coronavirus.



“Dado que la hermana del paciente, que a la vez era su cuidadora, ha presentado síntomas similares y los resultados de laboratorio han sido positivos para Covid – 19 es necesario continuar con la investigación de campo para identificar si hay nexo epidemiológico entre los dos casos”, señaló el Ministerio de Salud.

Arnold de Jesús Ricardo Iregui era taxista de profesión y tenía 58 años. Foto: Archivo particular

La familia hoy exige una respuesta inmediata del Ministerio de Salud ante tantas dudas.



"Pese a haberme comunicado con el Ministerio de Salud y el Dadis ninguno muestra una ruta clara de la investigación en el caso de mi padre", subraya el abogado Ricardo.

El hombre gozaba de buen estado de salud

La familia del taxista también desmiente que el hombre presentara hipertensión y diabetes no tratadas.



“Mi papá nunca tuvo alteraciones de diabetes y su hipertensión siempre la trató muy bien. Nunca le había causado crisis de salud”, señala su hijo, que recuerda que Arnold había comprado vuelo para hoy con destino a Bogotá, donde celebraría sus 59 años de vida al lado de dos de sus hijos.



Lo que señala que el taxista estaba más sano que nunca.



“Mi hermano venía muy bien de salud, él no tenía ningún achaque, era muy activo y un gran trabajador. En la casa él era el ser social el que salía mucho, por su trabajo, y sus amigos, y yo siempre he sido muy casera… ¿Cómo es posible que su examen sea negativo y el mío positivo? Es lógico: el portador del virus era él”, añade Liliana Ricardo.



El final trágico del taxista Arnold Ricardo también dejó en evidencia el pésimo estado del sistema de salud en Colombia previo al avance del Coronavirus el país.

Arnold de Jesús Ricardo Iregui falleció en Cartagena tras un diagnóstico de neumonía causada por el virus. Foto: Archivo particular

“El Dadis señaló que se iba a hacer una nueva prueba con base en una muestra se sangre que tiene la clínica, pero a raíz de los errores que pudo haber en la primera prueba no nos da confianza”, añade el abogado Ricardo.



Antes de ser puesto en aislamiento en la Clínica del Mar, como presunto portador del coronavirus, Arnold Ricardo, al lado de su hermana, vivió un verdadero paseo de la muerte y estuvo cuatro veces en su EPS antes de ser remitido a una clínica de urgencias.



Una vez allí, pese a que fue puesto en aislamiento, no fue blanco de cuidados intensivos ni prioritarios.



“… El día 13 de marzo de 2020 recibió paciente masculino de 58 años de edad, quien ingresó remitido de su EPS por cuadro respiratorio de neumonía adquirida en la comunidad y fallece el día de hoy (marzo 16 de 2020). Una vez identificado el nexo epidemiológico, se le dio manejo como sospecha de covid-19, activándose el protocolo establecido, en compañía de los entes de control…”, había señalado en comunicado de prensa la Clínica Cartagena del Mar S. A. S.



“Posiblemente la muestra se tomó mal porque la clínica informó la fecha en que se habían tomado pero, por redes sociales, se conoció la respuesta del Instituto Nacional de Salud, en la cual señalaba que las muestras habían llegado tarde y carentes de tejido corporal”, dice el abogado Arnold Ricardo, quien señala que recurrirá a todos los recursos de ley para resolver las verdaderas causas de la muerte del hombre que le dio la vida.



