'Estamos preparados para un rebrote... que va a llegar', alcalde Dau

El alcalde de Cartagena, William Dau, en entrevista con EL TIEMPO, sostiene que la ciudad está preparada para un posible rebrote de coronavirus, luego de la apertura de todos los sectores en la ciudad y el país el pasado primero de septiembre.

El mandatario celebró que la ciudad haya sido elegida para ser la primera del país en recibir vuelos internacionales en medio de la pandemia y de la 'nueva normalidad'.

La Plaza de la Trinidad, en el barrio Getsemaní, aún está sola. Foto: John Montaño

¿Cómo vislumbra el futuro inmediato de Cartagena en materia de salud?

Tenemos controles estrictos al punto que hemos bajado notoriamente el número de casos diarios positivos y sobre todo de fallecimientos. En los últimos días hemos tenido cero fallecidos. Hoy tenemos más del 50 por ciento de camas UCI disponibles. Estamos preparados para un rebrote... que sabemos que va a llegar con esta apertura; pero esperamos poderlo controlar para que no se nos vuelva a desbordar. Confieso que me preocupa que eso pueda suceder pero con control lo podremos superar. Ahora hay que pensar en que con la reapertura del aeropuerto y hoteles Cartagena tenga oxigeno económico nuevamente.

¿Cómo está el pulso de la ciudad en los primeros días de esta 'nueva normalidad'?

La ciudad está a la expectativa en estos primeros días de regreso a la normalidad, y de entrar en vigencia los decretos emitidos por el presidente Duque y por nosotros. La gente aún no está muy segura de salir, pero con el paso de los días se reactivará la ciudad. Ya se reabrió todo el comercio al por menor y veo la gente optimista, y hemos visto gente en las calles, la mayoría con tapabocas.¡Salvaguardar la vida es lo primero!.

Los habitantes del barrio Getsemaní, en el Centro Histórico, esperan la llegada de turistas. Foto: John Montaño

¿La llegada de turistas cómo se está viviendo?

El turismo es el oxígeno de la economía en Cartagena. Fuimos la primera ciudad que solicitó a las autoridades nacionales la llegada de vuelos internacionales. Y ya me lo confirmó el presidente Duque: ‘Cartagena será la primera ciudad del país en recibir un vuelo internacional’. Ahora tenemos que concretarnos en medidas drásticas de bioseguridad. Pero estamos fortalecidos: En el primer día llegaron 12 vuelos, incluidos 5 desde Bogotá.

¿Cuál es la propuesta económica que tiene el Distrito para la reactivación de la ciudad, especialmente del Centro Histórico?

Nosotros no tenemos subsidios para la reapertura del comercio en el Centro Histórico, eso le corresponderá al Gobierno Nacional. Sí tenesmos un plan de reactivación del Centro Histórico. Para los restaurantes estamos considerando permitir la instalación de mesa en calles y andenes, porque no está permitido el servicio bajo techo por la pandemia. Pero eso tiene que pasar por el visto bueno del concejo de la ciudad. Estamos haciendo pilotos también para la venta de licor, buscando reactivar cuanto antes ese sector de la economía.

¿En cuánto tiempo creen ustedes que se de un rebrote y qué medidas van a tomar?

En cuanto al temor ante un posible rebrote, vamos a seguir monitoreando los casos diarios. Aumentamos a dos dígitos el pico y cédula diario. Este nuevo decreto es por 15 días, pero dependiendo del comportamiento de la pandemia lo erradicamos o dejamos en un solo dígito la salida de personas. Nos tomaremos el tiempo que sea necesario hasta llegar una situación aceptable con la pandemia, pero la prioridad es proteger las vidas humanas.

La Torre del Reloj, símbolo de la ciudad colonial. Foto: John Montaño

¿Cómo están los centros de salud, que son elefantes blancos que usted recibió de las anteriores administraciones?

Indignante que 6 mil personas del Pozón estén en la miseria y sin hospital, mientras se robaron miles de millones de pesos de un proyecto que debería haber sido un lujo de hospital para estas comunidades y solo dejaron el cascarón. Esos cuatro hospitales y el upa eran parte de un proyecto más grande para 13 centros de salud. Pese a la gran cantidad de dinero finalmente quedaron reducidos a unos pocos. Eso venía de la época del exalcalde Dionisio Vélez, donde yo afirmo que hubo mucha corrupción en relación con ese préstamo. Y yo había dicho que no iba a contratar más con los contratistas sinvergüenzas que realizaron esos contratos, pero se vino el covid y necesitábamos camas UCI. Me tuve que tragar el sapo y reanudar obras con esos mismos contratistas, porque ellos se comprometieron a terminar las obras rápido y a sostener el precio de ese entonces, y así ganábamos tiempo. Hoy, con la actual situación de la pandemia no serán urgentes esos centros de salud. Es por ello que vamos a manejarlo como le corresponde a un veedor anticorrupción: vamos a liquidar esos contratos y a realizar una nueva licitación como corresponde a la ley y con una licitación totalmente transparente.

¿Cómo se va a controlar el mercado de Bazurto?

Con Bazurto ya veníamos ejecutando un plan de protección. El problema con Bazurto es a la entrada, donde se presentan aglomeraciones, gente sin tapabocas, sin higiene, ni distanciamiento social. Ahí va a estar nuestro equipo de ‘Barrio Heroico’ que hace pedagogía con el uso del tapabocas, el distanciamiento y el autocuidado.

¿Qué le deja el paso de la pandemia al sistema de salud de Cartagena?

Nos deja un sistema de salud más sólido, pero queda aún mucho por hacer en atención primaria. Tenemos un sistema de salud ampliado.

¿Cómo están hoy operando las EPS?

La EPS son empresas con ánimo de lucro que buscan maximizar sus utilidades. Ellos quieren cobrar caro y prestar los mínimos servicios. Por eso desde el inicio de la pandemia ha sido la lucha que ha tenido del Dadis (Departamento Administrativo Distrital de Salud). Gracias a la intervención del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud y la superintendencia de salud se vieron obligadas a trabajar de una manera más coordinada con el Distrito, y logramos ponerlas en cintura para que atiendan a todo paciente con covid- 19. Se aclaró todo sobre la atención y el servicio de ambulancias. Al comienzo acá se estaba regando el coronavirus y las EPS no hacían pruebas, y apenas se las puso en cintura la pandemia comenzó a bajar.

ESTEWIL QUESADA

JOHN MONTAÑO

EL TIEMPO

​En Twitter: @PilotodeCometas