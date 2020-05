'En Tumaco los hospitales están llenos y nos preparamos para lo peor'

En medio del desespero, la angustia y la impotencia que le generan la desobediencia de algunos habitantes que se resisten a guardar el aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus, la alcaldesa de Tumaco, María Emilsen Angulo Guevara, tiene un pálpito y es que en su municipio vienen días muy oscuros por lo que solo les pide a sus coterráneos estar preparados.

“Tenemos que prepararnos para lo peor en Tumaco”, es su lacónica afirmación, pero tampoco puede ocultar su gran preocupación porque el panorama de salud en su municipio ya tocó fondo porque sus dos hospitales se encuentran repletos con pacientes con coronavirus, y lo que es peor las camas y ventiladores ya comienzan a faltar.



“Lamentablemente ya tenemos nuestros hospitales llenos de pacientes con coronavirus”, reconoce la funcionaria, cuando se refiere al Hospital San Andrés y el Centro Hospital Divino Niño, los dos únicos establecimientos de salud habilitados en la región.



Si se llegan a presentar casos positivos en pacientes que requieren de atención inmediata, las dos opciones con las que se cuenta para salvar vidas es su traslado a Pasto o en su defecto a Cali, ya sea por vía aérea o terrestre, y la más factible por las circunstancias es la última.



Su dramático anuncio lo hace cuando las cifras que suministra el Instituto Nacional de Salud acerca del comportamiento del covid-19 no son nada halagadoras.



En Tumaco solo el martes se registraron 42 casos nuevos, por lo que de acuerdo con el acumulado se pasó de 60 pacientes contagiados a un total de 102, el más alto número en el Departamento de Nariño desde que empezó el aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional.



Este martes igualmente se conoció la muerte en la misma localidad de un hombre mayor de 40 años de edad, por lo que en el departamento ya se contabilizan 11 fallecimientos por esta enfermedad.

También le preocupa a la alcaldesa la más reciente novedad, tiene que ver con el hecho de que en la zona rural de Tumaco ya se conocieron los primeros contagios con covid-19 entre la población.



Para Angulo, el aumento en los casos no la sorprende, teniendo en cuenta el comportamiento de un sector de la ciudadanía que se niega a aceptar las medidas de aislamiento y protección personal.



Por eso se refiere a una clara “irresponsabilidad” en las actuaciones de muchos tumaqueños, a quienes a manera de súplica les pide que “entren en razón” y que eviten salir a las calles.



“El panorama en Tumaco no es el mejor, hay que advertirlo”, señala y pide a la comunidad que “tome el control de sus actos”, mientras que al Ejército y la Policía Nacional les solicita incrementar los controles en las vías públicas y anuncia que tomará nuevas medidas en las próximas horas para mitigar la grave emergencia.



“Esto va a seguir aumentando, tenemos que seguirnos preparando para eso”, reitera y dice que ahora el principal reto es el de cuidar a los adultos mayores.



“Claramente lo que hagamos no va a ser suficiente para atender a tanto paciente”, sostiene la funcionaria.



El gobernador de Nariño, Jhon Rojas, después de una visita que hizo al puerto nariñense en compañía del viceministro de Defensa Nacional, Jairo García, tampoco pudo ocultar su preocupación de que Tumaco ya haya superado el centenar de casos de coronavirus.



El funcionario le agradeció al Gobierno Nacional por la entrega de dos embarcaciones, equipos de salud para los dos hospitales y los kits alimenticios y escolares para las comunidades más vulnerables del municipio.

Sin embargo, el líder político tumaqueño Ever Castillo dice que esta clase de ayudas no son suficientes para atender las grandes necesidades que tienen las comunidades y opina que solo se trata de “pañitos de agua tibia” del gobierno.



Para el ex gerente del Plan Todos Somos Pazcífico y ahora director de la Universidad del Valle sede Palmira, Luis Alfonso Escobar, en los barrios más populares de Tumaco el virus ya está distribuido, por lo cual propone la expedición de un decreto nacional de emergencia social para el municipio.



“No hay control, Tumaco es un caso fallido de articulación institucional en los tres niveles del gobierno, sumado al desconocimiento y la baja cultura ciudadana”, manifiesta el dirigente, quien agrega que se trata del municipio con el mayor contagio del país y exige la pronta instalación de un hospital móvil.



MAURICIO DE LA ROSA

Para EL TIEMPO

PASTO