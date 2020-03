En Santa Marta preocupa que falta de agua dispare casos de Coronavirus

Ante la llegada probable del coronavirus a Santa Marta, las autoridades de salud han hecho recomendaciones a la ciudadanía, entre ellas la higiene que se debe tener para evitar el contagio y propagación del peligroso patógeno.



Virna Johnson, alcaldesa del distrito, se pronunció e hizo un llamado a la calma entre los habitantes. No obstante, indicó que “el lavado de manos y la limpieza del cuerpo” son fundamentales como mecanismo de auto cuidado en cada hogar.

La sugerencia de la mandataria, la cual -aparentemente- podría resultar sencilla de acatar en cualquier otra ciudad, en el caso de Santa Marta sí preocupa a las personas. Esto, dada la crisis de desabastecimiento de agua que se presenta en la actualidad y que ha generado que en muchos sectores -durante días y semanas- no llegue el líquido vital.



Actualmente, en diferentes barrios, los habitantes aseguran que hay días que los niños asisten sin bañarse al colegio y que el poco de agua que pueden recolectar les alcanza justamente para las labores básicas.



“Es imposible tener una higiene adecuada cuando solo te llega un poco de agua una vez a la semana, eso nos hace pensar que la llegada del coronavirus podría desatar una crisis grande de salud”, dijo Alberto Herrera, un líder del barrio San Fernando, donde para abastecerse les toca caminar largas calles y bajar lomas en busca de puntos de captación.

En el barrio San Fernando a los habitantes les toca caminar largas calles y bajar lomas en busca de puntos de captación para abastecerse del líquido. Foto: Roger Urieles

Emiro Campo,habitante del barrio Once Noviembre, dijo que si del lavado continuo de manos depende que este virus no se propague “en Santa Marta debemos estar alarmados”.



Sobre las medidas a implementar en la ciudad, la alcaldesa Virna Johnson dijo que “he impartido instrucciones al secretario de Salud para pasar a la fase de contención intensificando las medidas en los probables puntos de entrada como terminal aérea, terminal terrestre y puertos marítimos”.



Precisó que en la eventualidad de presentarse un caso, en el Distrito se estará activando el equipo de respuesta inmediata con medidas estrictas para detección, estudio y aislamiento de casos probables.



“Recordamos mantener un adecuado lavado de manos de manera rutinaria ya que esto reduce en 50 % la posibilidad de contagio y usar tapa bocas, únicamente si tiene síntomas respiratorios, son cuidadores o personal de salud”, expresó la mandataria.

La Alcaldía Distrital reiteró la importancia del lavado de manos. Sin embargo, la comunidad asegura que es muy difícil poder cumplir los protocolos con la poca cantidad de agua que poseen. Foto: Roger Urieles

Por su parte, el secretario de Salud, Julio Romos, indicó que es una exageración que se diga que no hay agua en la ciudad ni siquiera para lavarse las manos.



“Por mucha crisis de desabastecimiento, no creo que no sea posible por lo menos hacer reservas para lavarse las manos”, señaló el funcionario.



Cabe indicar que en Santa Marta hay una alerta temprana por calamidad pública ante los bajos niveles de los ríos que abastecen el acueducto.

Roger Urieles

@rogeruv

Para EL TIEMPO

Santa Marta