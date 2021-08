Santa Marta toma un respiro: ocupación de UCI está por debajo del 50%

Luego de cinco meses críticos por el pico alto de la pandemia, Santa Marta comienza a mostrar indicadores positivos en el número de contagios, muertes diarias y ocupación hospitalaria en general por el coronavirus.



Actualmente, según el registro oficial, la ciudad tiene una disponibilidad de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) superior al 50 por ciento, que representan un total de 123 camas.

Es decir que en estos momentos sigue ocupada el 49,6 por ciento de la oferta total, de las cuales el 22 por ciento son pacientes covid que revisten gravedad, mientras que el restante corresponde a otras patologías.



Este nuevo panorama que presenta la capital del Magdalena se debe a las jornadas de vacunación que ha permitido inmunizar a una cantidad importante de la población de mayor riesgo por edad y comorbilidades, según aseguran las autoridades.



El secretario de Salud Distrital, Henrique Toscano, aseguró que la mayoría de pacientes hospitalizados con síntomas fuertes por el virus son personas que, aunque ya estaban dentro de los grupos priorizados para recibir la vacuna, no acudieron a inmunizarse.



“Fueron cinco meses dolorosos, difíciles y tortuosos que nos dejó una historia trágica a todos. Afortunadamente la vacunación ha sido positiva para lograr el descenso observado y tomar un nuevo respiro”, manifestó el funcionario.

Si bien los enfermos con síntomas fuertes han bajado considerablemente, Toscano advierte que “todavía no se puede cantar victoria”.



Afirma que la ciudad no está fuera de peligro, porque la inmunización está en un 25 por ciento y la gente sigue expuesta al virus de forma diaria.



La principal preocupación de las autoridades de salud de Santa Marta tiene que ver con la indisciplina social que ha aumentado y la ciudadanía no está haciendo un uso correcto de los elementos de protección contra el covid-19.



“Esto es grave porque podría llevar a otro pico alto que aumentará nuevamente la ocupación UCI y nos obligará a entrar en confinamientos y restricciones con consecuencias mucho más severas para la salud y economía”, precisó Toscano.

Vacunación lenta

El secretario de Salud lamentó que, a pesar del trabajo logístico y esfuerzo del talento humano, la vacunación avance lenta en Santa Marta en comparación con otras ciudades de Colombia, debido a la poca cantidad de biológicos que se vienen recibiendo desde el 19 de febrero de 2021 que se iniciaron estas jornadas.



El funcionario señaló que, si se mantiene este ritmo en el que incluso fue necesario suspender por tres semanas la aplicación de vacunas por falta de insumos, la capital del Magdalena tardaría 15 meses más para lograr la inmunidad de rebaño.



“El gobierno nacional tiene una fórmula de distribución de biológicos que desconocemos; lo cierto es que esta ciudad a pesar de ser uno de los principales destinos turísticos del país se encuentra rezagada de otros territorios que ya alcanzaron o están a punto de alcanzar el 50 por ciento de su población vacunada”, sostuvo Toscano.



De acuerdo a los datos que maneja la Secretaría de Salud, Santa Marta tiene 580 mil habitantes, lo que indica que para alcanzar el rebaño se requiere que por lo menos 435 mil personas estén vacunadas. Esto sería posible con un total de 870 mil biológicos de primera y segundas dosis entregados y correctamente aplicados.

Actualmente, según el último boletín, en la ciudad han sido colocadas 230 mil vacunas a 110 mil individuos, lo que significa que hacen falta por inmunizar a unos 320 mil ciudadanos para lograr la meta.



“Esperamos que a partir de agosto nos envíen más dosis para acelerar el proceso de vacunación, y en marzo y abril del próximo año tener vacunada a la población que lo requiere”, puntualizó Henrique Tozcano.



El funcionario agregó que, para ese tiempo, también podrían estar comenzando un tercer refuerzo de la vacuna en caso que así se establezca por la variación y agresividad que presente el virus.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

