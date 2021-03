'70% de los que ingresan a UCI mueren en Santa Marta': Salud Distrital

El Secretario de Salud de Santa Marta, Henrique Toscano, en una intervención que tuvo ante el concejo, precisó que el 70 por ciento de los pacientes que están ingresando a las clínicas con complicaciones por el Covid han fallecido.



Desde mediados del mes de febrero en la capital del Magdalena se viene presentando un incremento inusitado de contagios con una alta tasa de letalidad.

Los concejales le solicitaron una explicación al jefe de la cartera de salud, sobre las causas de este momento crítico que vive la ciudad por la pandemia y las acciones que se están adoptando para controlar la propagación del virus.



En respuesta a los interrogantes del Concejo, Toscano recalcó que este nuevo pico alto es producto de la indisciplina social y la llegada permanente de turistas.



Pero además advirtió que el alarmante incremento de casos y la agresividad con la que está atacando el virus a la salud de las personas, podría corresponder a la llegada a Santa Marta de la cepa brasilera del Covid-19.



Ante esta posibilidad, la Secretaría de Salud solicitará un estudio epidemiológico para establecer si hay o no una mutación del coronavirus en esta ciudad que habría disparado el número de enfermos de gravedad.



El funcionario justificó su preocupación en que “el 70% de los pacientes que entran a UCI, no logran retornar, por las afectaciones severas que les está ocasionando el virus”.



Según el funcionario, la cepa brasilera podría estar propagándose en esta capital por la afluencia de turistas.

Toscano detalló que Santa Marta ha afrontado tres picos del virus en los meses de diciembre del pasado año, enero y febrero del 2021 y que actualmente podría estar iniciando una nueva etapa crítica de la pandemia.



En la ciudad, en el mes de marzo se han endurecido las medidas para evitar aglomeraciones y limitar la actividad social.



A través de estas acciones se buscan frenar los contagios en las próximas dos semanas para que no se paralice el turismo durante la Semana Santa; sin embargo, si el panorama no mejora, las restricciones se extenderían provocando graves afectaciones económicas al sector hotelero, comercial y turístico que aún no logra reponerse de los efectos de la cuarentena total que se decretó hace exactamente un año.



Actualmente la ocupación de camas UCI en Santa Marta se mantiene entre el 85% y 90%.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

