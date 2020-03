En Santa Marta cierran hostal por fiesta electrónica

Indignación causa la celebración de una fiesta electrónica en un hostal en la vereda Buritaca, zona rural de Santa Marta.



Nacionales y extranjeros departían en plena emergencia sanitaria y de salud por el coronavirus.



La fiesta, según la policía, tuvo participación masiva de turistas extranjeros, nacionales y residentes de la ciudad, que ignoraron las restricciones de Ley Seca y toque de queda instaurados por la administración local.

La alcaldesa Virna Johnson, en cuanto conoció de esta rumba clandestina con dj y excesos, se pronunció de manera enérgica rechazando la conducta del propietario del hostal de razón social ‘El Río Hostal’ y anunció mano dura contra todo aquel que rete a las autoridades y exponga a la población durante la pandemia del Coronavirus.



“Es increíble la inconsciencia de algunas personas con el resto de ciudadanos que estamos en Santa Marta”, publicó la mandataria en redes sociales.

A los empresarios dueños de establecimientos nocturnos, bares y discotecas,incluidos los de los hoteles, les recuerdo que la medida, incluye el cierre de operaciones de esos lugares, y la haremos cumplir con contundencia. pic.twitter.com/1yqZnU8O1c — Virna Johnson (@VirnaJohnson) 19 de marzo de 2020

Johnson advirtió también que “si hay personas inescrupulosas que no quieren acatar la norma, no vamos a titubear para que les caiga todo el peso de la ley porque están atentando contra la salud pública de todos”.



La alcaldesa dijo que le caerá todo el peso de la ley a las personas que infrinjan los decretos nacionales y regionales, por lo que ordenó al Ejército y la Policía que en este caso en particular cerrará de manera inmediata el hostal.

El evento que hizo caso omiso de las restricciones de Ley Seca y toque de queda. Foto: archivo particular

En Santa Marta hay un decreto de toque de queda y ley seca que busca que las personas, después de 8 de la noche y hasta las 4 de la mañana, se mantengan en sus casas, para evitar las aglomeraciones y el contacto que pueda propagar el Covid- 19 entre los habitantes.



Las autoridades de salud dijeron que este es un tema muy serio y delicado que hay que abordarlo con mucha responsabilidad.



Las alertas en la ciudad se mantienen encendidas, pues aunque sigue sin reportarse ningún caso, el hecho de estar muy cerca de Barranquilla donde ya hay pacientes por coronavirus, aumenta el riesgo sobre esta población.



ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

@rogeruv