A San Andrés llegaron camas de UCI hace un mes, pero no se pueden usar

A través de una carta, Camilo Hernández, presidente de Juntos por el Archipiélago, alertó a la Superintendencia de Salud que la nueva Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Departamental de San Andrés no ha entrado en funcionamiento luego de que se entregarán hace un mes.



En la misiva se solicita a Fabio Aristizábal, superintendente de Salud, estar al tanto de la situación. La representante a la Cámara del Departamento Archipiélago, Elizabeth Jay Pang, agregó que se está enviando un pedido de auxilio para que se solucione el problema de los implementos que hacen falta para que la UCI arranque.



Pese a que el miércoles pasado se anunció de manera oficial que los problemas que no permitían entregar la obra de la nueva UCI del Hospital –aires acondicionados y oxigenación– ya estaban resueltos, ahora hay una serie de equipamientos e insumos que, al parecer, todavía no se han suministrado al operador Sermedic – IPS Universitaria, motivo que ha impedido que entre en operación.



Los contagios de covid-19 en San Andrés se han disparado en forma exponencial: en el mes de julio pasado fueron 16 personas; en agosto, 104; y en lo que va corrido del año se totalizaron 586.



Una cifra alarmante con 232 recuperados y diez fallecidos, que ensombrece el panorama por la precariedad de las herramientas que existen para enfrentarlo.



Por eso la importancia de la carta enviada por el presidente de la organización ‘Juntos por el Archipiélago’, Camilo Hernández, con el objetivo que se entreguen los elementos que hacen falta para la operación de la nueva UCI.



Sin dicho inventario, según Marta Cecilia Ramírez, gerente de IPS Universitaria de Antioquía, actual operador del Hospital, la puesta en marcha de la nueva UCI no sería viable.



Entre los equipos faltantes se cuentan 17 reguladores de vacío, 17 flujómetros, 17 atriles para bombas de infusión, 1 laringoscopio, 17 infusores a presión, 17 bombas de infusión para nutrición y dos medidores de neumotaponador.



“Una vez se adquieran estos elementos, solo resta que la Gobernación, con el contratista que ejecutó la infraestructura, realice el ajuste de algunos ítems observados en la visita al lugar, como consta en acta”, aseguró Ramírez en entrevista al diario El Colombiano de Medellín.



En la actualidad el Hospital Clarence Lynd Newball de San Andrés, solo dispone de una UCI tradicional con 9 camas que se encuentra casi al tope.



Con la puesta en servicio de la nueva unidad pasaría a tener 26, las cuales aliviarían la inesperada cantidad de pacientes de Covid-19 que ha cobrado hasta este lunes la vida de 10 personas en la isla.





