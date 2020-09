En única funeraria de San Andrés les dio covid y muertos se acumularon

En San Andrés preocupa el aumento acelerado de contagios de covid-19 en las últimas semanas. Al punto que en la isla habrá toque de quede desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana a partir de este jueves, le dijo a EL TIEMPO el gobernador Everth Hawkins.



En la isla, según las cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), se pasó de contados casos en julio a alcanzar 115 personas con el nuevo coronavirus al 31 de agosto. Para este martes 15 de septiembre ya son 293 isleños con contagios activos del covid-19. La enfermedad, además, ha dejado 9 muertos.



El gobernador Hawkins hizo un llamado a los isleños de atender las normas de distanciamiento social, para prevenir que los contagios por la enfermedad sigan en aumento, en un momento cuando la isla está reactivando el turismo, su principal actividad económica.

La situación es tan preocupante que Hawkins reveló que se vivió un momento delicado por la acumulación de cadáveres. En la isla, según el gobernador, solo opera la funeraria Sunshine, la cual ha tenido dificultades para llevar a cabo los protocolos para muertos por covid-19.



La dueña de la funeraria contrajo covid-19 en sus labores y está en delicado estado de salud. De hecho, este martes un avión ambulancia la trasladó hacia el continente por su gravedad. Además, uno de sus hijos también se contagió de coronavirus, por lo que solo hay un operario -también de la familia- que está atendiendo estos servicios.



“En la única funeraria de San Andrés, la dueña se contagió de covid-19 y está en delicado estado de salud, tuvo que ser llevada al continente en avión ambulancia por la gravedad”, señaló.



El colapso del servicio funerario generó que se acumularan siete cadáveres de personas fallecidas por covid-19 en los últimos días. Ante la emergencia sanitaria, la Secretaría de Servicios Públicos atendió la situación, requiriendo incluso a operadores de otras ciudades para que se hicieran cargo del manejo de los cadáveres.



“Estamos cortos de personas que conozcan los protocolos para los embalajes de personas muertas por covid-19 y enterrarlos. Estamos terminando un nuevo horno incinerador para cumplir con los protocolos”, añadió Hawkins.



En San Andrés, además, se están terminando las obras para 700 bóvedas en el cementerio. Con el objetivo de que no vuelva a ocurrir este colapso también se están adquiriendo contenedores fríos.



“No podemos dejar a la gente que se nos pudra. Eso propaga más el virus”, dijo el Gobernador.



Respecto a la polémica por las 17 nuevas camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), sobre las cuales se anunciaron hace un mes que ya estaban listas, pero no han entrado en funcionamiento, Hawkins dijo que hubo dificultades para la instalación del oxígeno y otros equipamientos médicos necesarios que no se conseguían en San Andrés.



El gobernador isleño aseguró que la obra, finalmente, se entregaría este viernes al operador del hospital departamental para que funcionen de inmediato, pues es un momento complicado para San Andrés por el aumento de contagios.

