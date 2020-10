La isla Providencia no se abre al turismo por su deficiente hospital

Luego de 50 días de que se diera luz verde a la reapertura del turismo en San Andrés, capital del Departamento Archipiélago, las islas menores de Providencia y Santa Catalina permanecen en ‘cuarentena’, esta vez por cuenta de una decisión judicial que acogió el pedido de la Veeduría Cívica local, que interpuso una acción de tutela para

salvaguardar la salud de sus cerca de 5.000 habitantes.



En un principio se especuló que las islas de Providencia y Santa Catalina, al igual que San Andrés, retornarían para dicha fecha a la actividad económica del sector turístico, sin embargo, en su momento las autoridades municipales resolvieron darse un período de espera y preparación de 30 días más para optar por la reapertura.



Durante ese tiempo la Secretaría Municipal de Turismo local, con el apoyo del equipo de salud, desarrolló talleres de sensibilización con todos los operadores turísticos donde trataron las generalidades, riesgos y cuidados frente al covid-19 al igual que las medidas dictadas en la resolución 666 y 1285 del 2020 expedidas por el Ministerio de Salud y Protección social.



De esta manera, Providencia buscaba tener las mejores condiciones de bioseguridad ante la posible reapertura de las islas y así generar confianza y seguridad, brindar un buen servicio a los visitantes y prevenir la propagación del virus.



Sin embargo, la reapertura que tendría lugar el primero de octubre, tras reunión consolidada por el Comité Asesor para la Pandemia del Ministerio de Salud y el Alcalde de Providencia, Norberto Gari Hooker, no se dio, pues se puso sobre la mesa que la isla no estaba preparada para recibir turistas.



La decisión quedaría aplazada para dentro de 15 días.

Informe de advertencia y tutela

Ante la eventual reapertura del aeropuerto ‘El Embrujo’, la Veeduría Cívica de Old Providence presentó el día 13 de octubre a la Alcaldía un detallado informe sobre el estado actual el hospital local, con el objetivo de evidenciar la vulnerabilidad persistente de la población ante un probable brote de covid-19.



“Sería un acto irresponsable y de alto riesgo recibir turistas sin garantías de un servicio al menos eficiente en materia de salud”, dijo Josefina Huffington Archbold, presidente de la Veeduría.



Aun así, días después se conoció que en sesión ordinaria del Consejo Municipal e Gestión de Riesgo de Desastres de Providencia y Santa Catalina (CMGRD-PSC), convocada por el Alcalde Municipal, se determinó el levantamiento de las medidas de restricción de ingreso y salida de personas al municipio a partir del 19 de octubre siendo la prueba PCR o de antígeno requisito obligatorio para el ingreso a la isla.



Por lo anterior, y ratificando las condiciones precarias del Hospital Municipal por medio de una Acción de Tutela instaurada por la líder social Huffington Archbold del movimiento Veeduría Cívica de Old Providence y Santa Catalina, se solicitó la no reapertura del aeropuerto ‘El Embrujo’ de dicha isla para el ingreso de turismo nacional e internacional.



Esto, hasta tanto no se verifique la intervención del hospital local el cual no cuenta con las garantías mínimas de atención, ni con una unidad de Cuidados Intensivo (UCI), siendo así inviable el manejo de un posible brote en el Municipio.



Teniendo presente los puntos sustentados en dicho papel, el Juzgado Tercero Civil Municipal de San Andrés admitió la tutela interpuesta en favor de suspender la reapertura del aeropuerto decretando medida cautelar consistente en no reabrir el terminal aéreo..



Tras conocerse la decisión, el alcalde Norberto Gari, en cumplimiento del auto proferido por dicho Juzgado, el pasado 16 de octubre, acató mantener la restricción de ingreso y transporte de personas vía aérea y marítima en el municipio hasta nueva orden.



Lo anterior pese a que varios pequeños albergues y posadas nativas estaban listas para recibir los primeros pasajeros.



Al respecto un operador turístico y de buceo local que prefirió mantener su nombre en reserva le dijo a EL TIEMPO: “Es verdad que el hospital local no cuenta con la infraestructura deseada, pero no es menos cierto que así mismo está por años y nunca lo han mejorado convenientemente; así que según eso, nunca volveremos a ver un turista por aquí”.



La dirigente cívica Josefina Huffington es propietaria de uno de los hoteles más tradicionales de Providencia. En sus decisiones prevale la salud por encima de sus propios intereses.



El presidente Iván Duque en una visita el 26 de enero del 2019 había anunciado la construcción de un nuevo hospital y fortalecer la infraestructura del existente, que pasaría a ser un centro de salud.



Sin embargo, Providencia sigue esperando que este compromiso sea una realidad.



