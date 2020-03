Vecinos amenazaron a mujer diagnosticada con coronavirus en Meta

“Hoy estamos solos, aislados y en peligro porque los vecinos de mi hija, en un pánico infundado o por desconocimiento han hecho amenazas serias que se ven en las redes sociales”, después que en forma irresponsable revelaron su identidad, fotos y el lugar donde reside, asegura el papá de la mujer con coronavirus en el Meta.

El pronunciamiento del padre de la mujer lo hizo a través de un audio difundido a través de un reconocido periodista de Villavicencio, en el que señala que el virus lo adquirió su hija en un reciente viaje que hizo a Europa, en desarrollo de un seminario al que asistió en compañía de otros compañeros de la universidad.



El padre de la mujer contó que su hija no sabía que era portadora del virus al llegar a Colombia y no fue tratada como alguien especial ni de riesgos, pero tan pronto, el pasado lunes en la tarde, presentó cuadro febril suspendió todas las actividades y se confinó en su apartamento.



Señaló que no hubo un adecuado control de la información por parte de quienes fueron los primeros enterados del positivo y que incluso su familia se enteró, a través de las redes sociales, y de ahí adelante todo se convirtió en un proceso de desinformación total, porque en forma irresponsable se reveló su nombre, fotos familiares y de ella.



Además, dijo que su hija “no ha salido del apartamento donde se encuentra aislada como en forma malintencionada se expresó en redes sociales”, al contrario, al ser confirmado su caso “hemos quedamos bajo la supervisión del Ministerio de Salud en todo su entorno cercano, siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades de salud y cumpliéndolos con total responsabilidad por nuestra parte”.



De su parte, la secretaria de Salud de Villavicencio, Tanya Cortés, afirmó que se ha hecho visita a la paciente y se ha encontrado en su domicilio y lo que se divulgó por las redes sociales es un acto irresponsable en la medida que se está generando una alarma en la ciudad. Igualmente, se están haciendo controles a los contactos que la paciente tuvo con las personas en que el virus empezó a ser transmisible.



El alcalde Felipe Harman señaló que la vigilancia epidemiológica en el municipio de Villavicencio ha identificado 19 casos probables, de los cuales 13 fueron descartados porque no cumplían con el criterio para considerarse casos sospechosos, determinando seis personas para la realización de pruebas, dando como resultado un caso de coronavirus Covi-19, confirmado oficialmente por el Instituto Nacional de Salud, que es el de la mujer que estuvo en Europa.



El padre de la mujer pidió a las autoridades actuar contra las personas que difundieron informaciones falsas y aseguró que su familia de esta crisis saldrá airosa.



Finalmente reportó que la evolución de salud física de su hija es satisfactoria, “pero no así su situación emocional por toda la estigmatización a que nos sean sometidos”.

NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO