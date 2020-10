Se prenden las alarmas en Manizales por ocupación de camas de UCI

Un fin de semana preocupante vivió Manizales por cuenta del acelerado crecimiento de pacientes con covid-19 que tuvieron que ser atendidos en camas de hospitalización general o de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).



Si bien la ocupación general pasó del 72 por ciento al 67 por ciento, los dos hospitales más importantes del departamento y que se ubican en su capital mantienen su alerta naranja.

“Como nunca antes, en los siete meses que se lleva de la pandemia, habían llegado tantos pacientes críticos a la UCI covid-19. Lo normal era que recibiéramos máximo 15 pacientes diarios y el sábado hubo 33”, explicó el gerente del hospital Santa Sofía, Carlos Alberto Piedrahíta.



Luego de que este, el primer hospital de covid-19 que se instaló en Colombia, llegara a ocupar el 83 por ciento de sus camas disponibles, la institución tuvo que acudir a las 10 camas de cuidados intermedios que habían sido adaptadas como medida preventiva.



“Le pedimos a los alcaldes y ciudadanos de Manizales, La Dorada, Palestina, Anserma, Villamaría, Samaná y Marmato, que es de donde están llegando más pacientes, restringir las actividades y cumplir estrictos protocolos sino no vamos a tener con qué responder al pico que se avecina”, añadió.



Lo mismo ocurrió en el Hospital de Caldas-SES, quien por primera vez se ve en esta situación. La ocupación llegó al 81 por ciento, pues de las 43 camas disponibles para atender a los pacientes más críticos, 35 ya están ocupadas.



"Desde el pasado sábado 17 de octubre, cuando nuestra área de hospitalización general para aislamiento covid alcanzó una ocupación crítica, se implementó la tercera fase del plan que consiste en preparación, mitigación y respuesta ante la pandemia por covid-19. Esta fase permitió la transformación de infraestructura y procesos de otro servicio de hospitalización general para operar como una nueva área de aislamiento covid-19", precisó su gerente, Angela María Toro Mejía



Si bien, el 50 por ciento de sus camas de UCI están ocupadas por pacientes que sufren otras patologías, igual son críticos y dificultan la capacidad de respuesta.



Ante la situación, que se presenta por primera vez en el departamento, la determinación de las autoridades fue darle total autonomía de manejo al Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias (CRUE), esto quiere decir que será allí desde donde se defina el lugar de atención para un paciente en estado crítico por la covid-19.



“Independientemente del tipo de contrato que tenga una IPS con una empresa administradora de planes de beneficios, llámese EPS u otro tipo de aseguradora, el CRUE definirá a qué hospital se debe dirigir una persona que requiera cuidado crítico, esto aplica para la todo el departamento, incluidos los pacientes que provengan de cualquier municipio diferente de Manizales”, explicó el secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco.



Al respecto, el director territorial de Salud, Carlos Iván Heredia, indicó que se han remitido muchos pacientes a estas dos instituciones por ser los más grandes.



“No podemos centrar a todos los pacientes en estas dos instituciones, por lo que con el CRUE buscaremos que los pacientes se distribuyan en todas las camas que tenemos en el departamento. A hoy tenemos 90 camas disponibles, aunque no sean en Manizales”, añadió.



En general el departamento mantiene encendidas las alarmas y piensa en acciones preventivas a largo plazo luego de las declaraciones del Ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien exaltó el manejo que ha tenido la pandemia, pero que también sostuvo que durará más tiempo en esta zona del país.



“El alto número de población mayor de 60 es un reto para Caldas, igual que para Quindío, por lo que, según los datos, ambos tendrán una afectación por el covid-19 no tan intensa, pero sí sostenida a lo largo del tiempo”, añadió Ruiz.



