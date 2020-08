Manizales de paso a la reapertura: abrirán parques y hoteles rurales

Este fin de semana, 23 y agosto, empezará una nueva fase de reactivación económica y de vida social en Manizales. Los parques públicos y alojamientos rurales estarán de nuevo disponibles a partir de este sábado. Así lo anunció este martes el alcalde Carlos Mario Marín.

"Desde el 5 de agosto venimos trabajando con este sector y, luego de verificaciones, permitimos la reapertura de 26 hoteles. Uno de los factores que se tuvieron en cuenta fueron los espacios al aire libre", indicó el mandatario local.



(Le recomendamos leer: Estas son las tres hipótesis de la masacre que conmueve a Samaniego)



De acuerdo con lo informado por la administración, los hoteles podrán funcionar con el 30% del aforo, tal como se permitió para los restaurantes desde la semana anterior.



"Con la medida esperamos recuperar los empleos en este sector, que de 2019 a 2020 registró una pérdida de 1. 500 puestos de trabajo", informó Marín.



Para quienes deseen alojarse, la administración municipal informó que debe ser con registro previo, reserva e inscripción de la placa del vehículo particular en que se llegará hasta el lugar.



(Manizaleños, tengan en cuenta: Manizales abrió las puertas de 139 restaurantes tras meses de cierre)



"Todo esto es para tener control de quienes se están moviendo en la ciudad y así poder monitorear el virus. El uso de tapabocas es obligatorio", añadió el Alcalde.



Otro de los anuncios hechos por el mandatario fue la apertura de los parques públicos y ecoparques de la ciudad, a los cuales asistían antes de pandemia más de 60 mil personas cada mes.



"Sabemos que los espacios de esparcimiento favorecen la salud mental de los manizaleños, es por eso que desde el 22 de agosto se podrá volver, inicialmente, al ecoparque Los Alcazarez y el Bosque Popular El Prado", indicó Marín.



(Además: Actriz colombiana denuncia que la acosaron en supermercado de España)



Para el ingreso, los grupos familiares deberán inscribirse previamente, no se podrán practicar deportes grupales ni hacer uso de los juegos infantiles. Se podrá estar en los parques entre las 7 dea mañana y las 6 de la tarde haciendo uso del tapabocas.



"Entre semana el ingreso será con pico y cédula y los fines de semana, pensando en los niños, podrán ingresar si uno de los padres está habilitado. El formulario de ingreso estará en la página web de la Alcaldía de Manizales, pues se controlará que el aforo no supere el 50%", señaló Camilo Naranjo, gerente del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales.

El aeropuerto abrirá en septiembre

Luego de varios pedidos de diferentes sectores por la apertura del aeropuerto La Nubia de Manizales, el cual recibió desde la semana pasada la aprobación de protocolos de parte del Ministerio de Salud y la Aerocivil, la Alcaldía anunció que permitirá la apertura a partir de septiembre.



"Una vez termine el actual decreto vigente el Gobierno Nacional iniciaremos con las nuevas medidas, contemplamos que sea a partir de septiembre, bajo la normativa vigente que indica que los vuelos se harán con el 30 por ciento del aforo", informó el secretario de Tics y Competitividad de Manizales, Juan Felipe Jaramillo.



(Le puede interesar: Las claves de la reactivación de vuelos desde aeropuerto de Rionegro)



De acuerdo con el funcionario, los primeros vuelos serían con conexión a Antioquia, pero tanto la frecuencia como los destinos se definirán en próximos días teniendo en cuenta las disposiciones del Gobierno Nacional y la demanda de viajeros.



Cabe resaltar que quien llegue a esta terminal aérea deberá presentar los resultados negativos de la prueba de antígenos de covid-19.



MANIZALES