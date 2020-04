Laboratorio de la U. de Cartagena ya hace pruebas de coronavirus

El laboratorio de medicina tropical de la Universidad de Cartagena arrancó este fin de semana con la realización de las primeras pruebas de coronavirus.



La Universidad de Cartagena se convierte así en la primera del país que realiza pruebas para detectar coronavirus, además del Instituto Nacional de Salud en Bogotá.

“La ruta del proceso para analizar las muestras es el siguiente: las muestras las toma el Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis y la Secretaría de Salud departamental, y luego se llevan al Laboratorio de U de C. Aquí se reciben y analizan, pero los resultados son enviados encriptados al Instituto Nacional de Salud, entidad autorizada para dar la información estadística de los casos”, explica Doris Gómez Camargo, coordinadora del Laboratorio de Medicina Tropical de la Universidad de Cartagena.



Luego los resultados son nuevamente enviados a las secretarías de salud de Cartagena, que los entrega a las EPS, IPS, y de allí se le comunica a los pacientes.

Este laboratorio ya realizó los primeros 60 exámenes, 57 a pacientes sospechosos y otras pruebas más de control a personas que se recuperan del Covid- 19. Foto: archivo particular

“Somos la primera ciudad, después de Bogotá, donde se hacen pruebas. Muchas gracias a la doctora Doris, por su labor, es un laboratorio espectacular, tiene todos los equipos de última tecnología y capacidad instalada para más pruebas. Este laboratorio le sirve mucho a Cartagena, aquí vamos a salvar vidas”, dijo el alcalde de Cartagena, William Dau, que recorrió los laboratorios.



El número de muestras que realicen dependerá del operario y de factores humanos, pero los equipos de la Universidad son rápidos, promete la universidad.



“Un gran beneficio contar con este laboratorio y equipo humano en Cartagena. Estamos dispuesto a realizar más pruebas de coronavirus para salvar vidas, así los especialistas tendrán más rápidos resultados”, agregó la doctora Doris Gómez.



En Cartagena, a la fecha, según el Instituto Nacional de Salud, hay 42 casos de pacientes positivos por Covid- 19, y han muerto 3 personas.



En el vecino municipio de Turbaco hay un caso positivo y en Arjona 2 casos.

Cartagena pide mayor celeridad al INS

Las autoridades de la salud en Cartagena hacen un llamado al Instituto Nacional de Salud para que haya celeridad en la entrega oportuna de los casos positivos de Covid-19 en la ciudad heroica y el departamento de Bolívar.



A pesar de haber enviado mas de 300 muestras al INS la semana pasada, en los reportes de los dos últimos días no se ha confirmado ningún caso positivo en Cartagena y Bolívar.



"Podemos comprender que en el INS se están verificando las muestras enviadas por el laboratorio de medicina tropical de la Universidad de Cartagena, que no tengan error, y esto toma tiempo; pero hay más de 200 muestras que se enviaron antes de entrar a operar el laboratorio y de esas pruebas tampoco tenemos información", señaló el doctor Alvaro Fortich, director del Dadis.



La preocupación de las autoridades en Cartagena no es que no haya nuevos casos, sino el represamiento de diagnósticos, para poder tomar acciones de acuerdo con la gravedad que revistan.



Además, para poder seguir la cadena de contactos y aislar nuevos casos.



Ya se reportaron varias muertes en clínicas y hospitales de la ciudad de pacientes sospechosos, cuyas muestras fueron enviadas para su confirmación, sin que a la fecha se puedan tener resultados, sostiene el Dadis.





