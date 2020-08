En la Sierra Nevada piden intervención de Duque para evitar Covid-19

Detener la expansión de la pandemia de la covid-19 que amenaza con desaparecer a los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, mediante la instalación de una mesa técnica nacional que implemente un plan de atención en salud y un programa de seguridad alimentaria, es el llamado que le hace al presidente Iván Duque el gobernador arhuaco Rogelio Mejía Izquierdo.



“Ayúdenos a salvar la Sierra Nevada de Santa Marta que es el icono del mundo y de Colombia. Ayúdenos a salvar la cultura los pueblos kogui, wiwa, arhuaco y kankuamo. La sierra ha sufrido una deforestación muy grande durante muchos años, la riqueza hídrica y la nieve están desapareciendo, la flora y la fauna están en vías de extinción”, señala Mejía en un oficio enviado al presidente Duque.

Este nuevo llamado, se desprende tras la muerte del gobernador del resguardo indígena kogui - malayo - arhuaco, José de los Santos Sauna, por síntomas asociados a la Covid-19 el pasado 6 de agosto, quien ya había solicitado intervención al Gobierno nacional para evitar la propagación del virus entre la población indígena de la Sierra Nevada.

Estas comunidades han optado por comer lo justamente necesario, con tal de mantenerse confinados y no exponerse a un contagio con el exterior que podría traerles consecuencias fatales. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

“Acabamos de perder al gobernador Santos, un líder kogui, que durante muchos años defendió su cultura y la sierra. El coronavirus acaba de quitárnoslo, por eso no queremos que siga sucediendo. Los tres departamentos necesitamos ser atendidos”, señala el gobernador arhuaco.



Asimismo, solicitan la movilización del ministerio de Salud para que junto con la IPS y EPS indígena atiendan todos los casos de coronavirus y que se realicen actividades de prevención. También piden la presencia del ICBF para que a través de todos sus programas se les brinde una mayor y mejor atención a los menores. Otra de sus preocupaciones es el tema de conectividad.



“Necesitamos que el ministerio de Educación actué, nosotros no tenemos conexión a internet, estamos haciendo un esfuerzo enorme para que nuestros niños no pierdan sus clases, por favor atienda, usted es la única persona que nos puede ayudar”, es el clamor que este líder indígena.

Otra de las peticiones, es la movilización de funcionarios del ministerio de Agricultura para implementar una técnica que les permita producir alimentos en la Sierra Nevada, “necesitamos combinar el conocimiento ancestral con el conocimiento técnico del occidente”.



Finalmente, solicitan al presidente su pronta intervención a través de los ministerios del Interior y de Salud para concientizar a la población del riesgo que corren de contagiarse con el virus, ante el desarrollo de una asamblea general de arhuacos con más de 500 personas de los departamentos del Cesar y el Magdalena en la comunidad indígena de Nabusimake, haciendo caso omiso a las medidas de bioseguridad decretadas por el Gobierno nacional.

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha