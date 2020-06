La cruda realidad que viven las niñas en medio del confinamiento

En medio del mar informativo generado a causa de la pandemia, Fundación PLAN ha decidido alzar su voz con la campaña ‘No más niñas invisibles’, un espacio para hablar de las dificultades a las que muchas de ellas se están enfrentando consecuencia de las medidas de cuarentena en nuestro país y en el mundo.



Los esfuerzos para contener al coronavirus, según esta organización, están generando un efecto alarmante en la vida de las pequeñas, pues son ellas las cuidadoras de los enfermos, y la pobreza y el aislamiento limitan aún más su acceso a servicios vitales de atención sanitaria.

Todo esto ha hecho que se vean obligadas a sobrevivir en estado de desprotección en plena crisis por covid-19. En el caso de Colombia, las más afectadas están en Chocó, Nariño, Valle de Cauca y Bolívar.

“Millones de niñas en el mundo, incluyendo Colombia, son invisibles porque, aunque las estadísticas cubren algunos aspectos o rangos, hace falta mucho para garantizar su equidad”, afirma la institución.



Para ayudar a comprender el impacto del coronavirus en esta población, Plan International publicó un informe resultado de un amplio trabajo que consistió en examinar cuatro estudios previos de crisis para obtener una visión clara de la inseguridad y vulnerabilidad a las que se enfrentan y recoger las opiniones de las niñas sobre su vida durante el confinamiento.



Producto de esta investigación, se detectaron los temas más urgentes y se abrió un espacio para dar a conocer sus necesidades. Varias manifestaron sentirse, aburridas, frustradas, alarmadas y asustadas, con ausencia de información clara para entender la coyuntura actual y de apoyo para hacer frente al efecto que esta situación ha tenido sobre ellas y sus familias.



“Mi temor con este virus (covid-19) es que las mujeres realmente sufrirán. Sufrimos por la comida. Los hombres abusarán de nosotras. Porque si no tengo comida y un joven tiene comida, si le pido ayuda, me pedirá sexo a cambio de algo. A ese sufrimiento me refiero”, confesó Janet, de 14 años, a Plan Internacional.

Consecuencias profundas

Entre las problemáticas que golpea a esta población se encuentran las dificultades actuales para acceder a la educación. El cierre de escuelas ha tenido impactos tan profundos que superan la pérdida de oportunidades educativas, ocasionando ausencia del contacto social y del apoyo por parte de compañeros y maestros, la falta de redes para el futuro y el poco acceso a información sobre derechos en materia de salud sexual y reproductiva.

Para finales de marzo de 2020, 743 millones de niñas en el mundo no habían tenido la oportunidad de estudiar por el cierre de los planteles educativos, cifra que demuestra la gravedad de esta situación. “Ha sido un poco difícil estudiar virtualmente porque hay muchas chicas, no solo en nuestra escuela si no en todo el país que no tenemos los recursos como wifi, un adulto que nos ayude con las tareas o un celular”, asegura Yerlis* de 15 años de edad de Quibdó, Chocó.

La violencia también sigue presente. En todo el mundo los datos sobre este tipo de agresiones van en aumento y se han visto reflejadas tanto en golpes o ataques verbales, como en casos en donde están siendo usadas para las labores domésticas. “Yo barro, trapeo, lavo los platos, los baños y mi tía cocina... mi tío, pues no hace nada ¡porque dice que él es el hombre!·, contó Sandra*,de 14 años de edad, a Fundación Plan.



A este difícil contexto, se junta la dura situación que están viviendo aquellas niñas que tuvieron su primera menstruación en medio del confinamiento o que no tienen acceso a toallas higiénicas ni a agua potable para poder tener una higiene digna.



La pobreza también ha ganado terreno, de ahí que la pérdida de medios de subsistencia y los altos precios de los alimentos, ante el desplome de los ingresos familiares, estén generando consecuencias severas para las familias que dependen de los ingresos de los sectores industrial, agrícola y de servicios.



Esta cruda realidad se ha manifestado acompañada de los efectos psicosociales ocasionados por el abuso, el duelo, el dolor y el aislamiento que están afectando la salud mental y el bienestar de las niñas y podrían seguirse manifestando durante años venideros.

Ante este panorama, Fundación PLAN ha renovado su compromiso con cada una de ellas, e invita a la ciudadanía a unirse a esta campaña donde se están haciendo esfuerzos para facilitar kits de higiene menstrual, datos para internet, vouchers de alimentación, apoyo y rutas de atención para casos de violencias basadas en género, de manera que puedan vivir esta pandemia de manera digna y continuar su proceso de empoderamiento, transformando sus vidas bajo sus propias reglas.



"Es hora de prestarles atención, escuchar sus historias, entender sus problemas, demostrarles que nos importan, que creemos en ellas, que queremos verlas empoderadas y cumpliendo sus sueños, que es hora de que crezcan con igualdad de derechos y oportunidades, que no queremos más niñas invisibles, sino que, por el contrario, queremos que todas las personas las vean", concluye la fundación.



Para mayor información, puede ingresar al portal de la organización, www.plan.org.co, o a sus redes sociales.



*Nombres cambiados por protección de las niñas.

