Papá envió bella carta de cumpleaños a su hijo antes de morir de covid

Hay conmoción y tristeza en redes sociales tras conocerse el caso de Julio Córdoba, un ingeniero agrónomo de Cúcuta que falleció esta semana en la Clínica Medical Duarte tras una dura batalla contra el covid-19.



Julio le escribió una carta a su hijo que estaba de cumpleaños el 18 de febrero, justo antes de que los médicos debieran intubarlo y perdiera la consciencia para despedirse de sus seres queridos.



Como él no podía acercarse a su hijo porque lo podría contagiar del virus que lo tenía hospitalizado, le deseó un feliz cumpleaños con la misiva que incluía un dibujo (ver foto).

Carta que escribió Julio Córdoba antes de morir a su hijo que cumplía años. Foto: Tomada de Sucre Ola Política

"Hijo, con lágrimas en mis ojos escribo estas palabras para ti esperando que pases un cumpleaños especial al lado de tus amigos, tu mamá y demás familiares. Te deseo lo mejor del mundo y espero que la vida me permita poder pasar más cumpleaños a tu lado. Espero pronto salir de acá para poder abrazarte y darte muchos besos y cuidarte mucho. Disfruta de tu día al máximo, te lo mereces. Eres el mejor hijo del mundo, por eso cada día te amo más y me aferro más a la vida para poder salir sano y salvo de esta clínica", se puede leer en la primera parte de la carta.



Luego, Julio se disculpa por no poder estar con su hijo y se dibuja a él con su esposa y el niño.



"Te pido que me disculpes por no poder compartir este día contigo, pero mi mente y mi corazón están allá contigo desde la distancia. Te mando un fuerte abrazo con tu mamá", manifiesta el hombre.



Finalmente, se despide con la esperanza de volver a ver a su hijo, aunque lamentablemente la vida no les dio esa oportunidad. "Atentamente, tu papá que nunca te olvida. Feliz cumpleaños, mi amor. Que Dios te bendiga".

