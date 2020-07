La lucha de los campesinos para alimentar al país durante la pandemia

Pero ese día algo marchaba diferente: llegaron las tres, las cuatro, las cinco de la mañana y no asomaba ningún interesado en las hortalizas. “Parecía que les hubieran vetado la entrada a los compradores, no llegaba nadie”, recuerda Serrano. “Al amanecer, supimos que no había de otra: devolvimos las 100.000 lechugas a Madrid para que se las comieran las vacas”.



Para Serrano, sus lechugas se perdieron porque la gente dejó de comer ensalada en sus casas. En medio de las preocupaciones de la pandemia, es mejor preparar recetas prácticas, y la lechuga –no nos digamos mentiras– no tiene tanto peso en un plato como una papa o un maduro.



Casi 900 kilómetros al sur de allí, Jesús Alfredo Jojoa suelta una mano de la rienda de su caballo para agarrar el celular y contestar mi llamada. De fondo se escucha el viento y los bramidos de algún animal. Con una voz suave y su inconfundible acento nariñense me pide que lo llame en 10 minutos mientras llega al establo para hacer el ordeño de la tarde: “Es que estoy en una loma y no le escucho muy claro”, me dice. “Voy a puyar el burro pa’ que hablemos bien”.



Jesús no le pone mucha atención a la pandemia, tiene preocupaciones más grandes. A sus 54 años, vive en La Laguna, un corregimiento de Pasto que nadie sabe por qué se llama así: no hay ningún cuerpo acuático en su jurisdicción. Eso sí: está inundado de papa y de pastos para ganado, las dos actividades de las que sobreviven 3.000 familias vecinas. Calcula que a mediados de julio podrá recoger la cosecha de papa que sembró en uno de los lotes que le dejaron como herencia sus papás y desde ya está cruzando los dedos para que haya buen precio en esos días. En febrero, después de que las heladas les cayeran a sus siembras, los 100 bultos de papa parda que pensaba sacar se convirtieron en cinco: no alcanzó a recuperar ni los 700.000 pesos que se había gastado en abono.



La preocupación por el clima se vuelve aún más aguda en otras zonas de Colombia. En el municipio caribeño de El Carmen de Bolívar, por ejemplo, los pobladores del corregimiento de El Salado –el corregimiento marcado por la violencia paramilitar que fue conocido como la despensa agrícola de los Montes de María– caminan hoy por sus fincas oyendo el crujido de cada paso sobre la grama.



Eso es lo que cuenta Rafael Urueta, mientras me promete que su hijo me va a enviar algunas fotos para que lo compruebe yo mismo: donde hoy deberían verse las matas de maíz, ñame, ahuyama, yuca, ajonjolí, frijol, berenjena, batata y tabaco, no hay más que tierra seca. La sequía de este año no estaba ni en los cálculos del Almanaque de Bristol ni en los pronósticos del Ideam: “Los costeños decimos que diciembre, enero y febrero son 90 días de sol, pero ya van como 120 y más”, dice.



Él, un agricultor moreno con un bigotito que mantiene bien arreglado, volvió a estas tierras en el 2001 con otros 95 campesinos, un año después de la masacre perpetrada por los paramilitares que dejó más de 60 muertos, con un lema como bandera: “El campesino es del campo y del campo tiene que vivir”. Y aunque dos décadas después la violencia se ha ido desvaneciendo, el lema sigue siendo difícil de cumplir.



“Este es un tiempo duro pa’l campo”, me dice. “Pero los años bisiestos siempre son así. O es el invierno o es el verano; uno ya sabe lo que le espera”.



Antes de colgar alcanza a decir que sí, que la pandemia, al fin y al cabo, también lo tiene preocupado: las restricciones de movilidad no lo han dejado salir a trabajar a las pocas tierras donde algunos de sus vecinos lograron sembrar alguna cosa.