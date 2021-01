Traslado de pacientes UCI: así está el panorama nacional

Las cifras de víctimas por covid-19 en algunas zonas del país están aumentando rápidamente y por ello el Gobierno y los mandatarios locales están tomando medidas de contingencia, como el traslado de pacientes UCI a otras ciudades, con mayor disponibilidad de camas, para evitar el colapso de la red hospitalaria.



En el caso de Bogotá, que enfrenta el segundo pico de la pandemia, con una ocupación de camas de unidad de cuidados intensivos (UCI) para covid en un 92,8 por ciento, enviará pacientes, por ahora, a tres ciudades de la costa Atlántica: Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, que en las últimas 48 horas anunciaron públicamente que están disponibles a recibir en sus UCI a pacientes con covid-19 provenientes de la capital.



Con esto, Bogotá tendrá cerca de 30 cupos de UCI en hospitales y clínicas de estas tres ciudades y mantendría una disponibilidad de 120 camas de UCI diarias.



De este modo, Barranquilla, que tiene un 45 por ciento de disponibilidad de UCI, avanza en la recepción de cuatro pacientes covid-19; Cartagena, que tiene un 38 por ciento de disponibilidad de UCI, aprobó la separación de 10 camas UCI para capitalinos; y, Santa Marta, que tiene un 45,9 por ciento de disponibilidad de UCI, sumará otras 10 camas.



Además, Cundinamarca seguirá recibiendo pacientes de Bogotá, y viceversa, por cuenta de un convenio de apoyo entre el Distrito y el Departamento. Este fin de semana, por ejemplo, en el sistema UCI de Cundinamarca había 23 pacientes de Bogotá.



Otras ciudades como Bucaramanga recibieron solicitudes de Bogotá para remitir pacientes hasta la capital santandereana; sin embargo, este pedido no se materializó.



Así las cosas, con este apoyo de otras ciudades, Bogotá tiene un ‘colchón’ de cerca de 50 camas UCI que alivian su actual situación.



Adicionalmente, entre diciembre y enero se han trasladado 30 pacientes de la capital a otras ciudades.



Frente a ello, la alcaldesa Claudia López recordó que el traslado también ha funcionado en doble vía. Además, aseguró que desde que inició la regulación de UCI en el Crue han llegado 1.161 solicitudes de UCI de 23 departamentos; se han ubicado a 629 pacientes de 19 departamentos, de los cuales 145 fueron en diciembre y 73 en lo corrido de enero. Los pacientes han llegado desde Cundinamarca (502), Boyacá (33), Meta (26), Tolima (20), Amazonas (9), Vaupés (7) y otros puntos del país.



Asimismo, otras regiones ya están trasladando pacientes o están contemplando la posibilidad. El gobernador de Antioquia (e), Luis Fernando Suárez, advirtió que están estudiando la posibilidad de trasladar camas UCI y personal médico de las subregiones de Antioquia que tengan menor ocupación, como es el caso del bajo Cauca, que es muy bajo, a Medellín.



“Hemos observado que, por ejemplo, un paciente de Medellín que necesite cama, si no hay dónde ubicarlo, una opción es llevarlo a Caucasia (bajo Cauca). Pero no es fácil trasladar a un paciente de covid, que posiblemente necesite estar intubado, por lo que estamos analizando con la Secretaría de Salud la posibilidad de traer esas camas con ese recurso humano a hospitales del área metropolitana”, indicó el mandatario.

Esto es posible, afirma Suárez, pues muchos de los hospitales de esta subregión tienen ocupación cero en camas UCI, por lo que sería viable hacer uso de estos recursos.



En el Valle del Cauca, aunque las fronteras del departamento siguen cerradas para el ingreso y salida de pacientes covid-19, decisión que se tomó la semana pasada, hay traslado interno de pacientes, especialmente, de municipios como Cali, donde la Secretaría de Salud informó que tiene una ocupación total de UCI del 96,6 por ciento.

De este modo, la alta ocupación de UCI en Nariño (92,3 por ciento), Tolima (87,6 por ciento), Risaralda (85,8 por ciento) y otros municipios, podría llevar a que tomaran esta medida.



Para César Burgos, de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), el traslado es un asunto necesario y normal. “Sugerir el desplazamiento obligado de los pacientes críticos hacia sitios donde exista disponibilidad de los recursos que requieran es una constante que ha hecho parte del derecho fundamental y por eso no es extraño que esto ocurra”, sentenció.



Sin embargo, críticos advierten que, aunque el aumento de traslados se explica, en principio, por el creciente número de contagios, también es porque algunas EPS no han cumplido con los testeos a tiempo y que, incluso, con prueba positiva en mano, no hay mayor seguimiento, como han señalado algunos pacientes.



También señalan que no hubo un crecimiento en las camas UCI en la capital como fue anunciado. Ante esto, el Secretario de Salud respondió: “En el primer ejercicio, puramente teórico, que compartimos con la ciudadanía en marzo, pensamos en un crecimiento de hasta 4.000 camas UCI. Antes de un mes nos habíamos corregido y dijimos que eran 2.000, porque ninguna ciudad puede crecer infinitamente en camas UCI ”.



El proceso de traslado

El traslado de un paciente a otra ciudad depende de muchos factores. Jhonatan Bautista, médico en urgencias del Hospital El Tunal, advierte que el primer paso para el proceso de traslado es valorar si el paciente puede ser susceptible de traslado terrestre y/o aéreo.



Luego se prenden las alarmas para buscar entes territoriales que lo puedan recibir; si se consigue ese cupo, se da aviso a la EPS, de quien, en esencia, depende el resto del proceso.



“La EPS consigue la ambulancia medicalizada y hace el traslado. En caso de traslado aéreo, se suma la ambulancia aérea medicalizada. Todos los aviones deben ir presurizados y allí van emergenciólogos o especialistas en medicina aeroespacial, que está preparada para tratar los cambios que pueden generar las presiones en el paciente”. Además, la EPS no solo costea el traslado del paciente, sino el de sus familiares.



