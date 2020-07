Video: sepelio masivo y con acrobacias de motociclistas en La Guajira

En todo un desafío contra la muerte y las autoridades de Barrancas (La Guajira), al violar los protocolos de bioseguridad implementados para evitar la propagación del covid-19, se convirtió el sepelio del joven mecánico Yeisler Solano Salinas, tras ser despedido por más de 300 personas en medio de música y acrobacias de motociclistas.

Su féretro fue colocado encima de dos motocicletas en la entrada del cementerio de Barrancas. Motorizados le rindieron honores con acrobacias teniendo música de fondo, formando una aglomeración.



El hecho no pudo ser controlado por las autoridades, que debieron prever la magnitud del sepelio, ya que en el municipio, el mismo miércoles, cuando se produjo la entrega del féretro, familiares y amigos del fallecido, andando en motos formaron un caos similar.



A través de un video que circuló en las redes sociales, el alcalde de Barrancas, Iván Mauricio Soto, envió la condolencia a las familias y pidió a la ciudadanía no cometer actos imprudentes que ponen en riesgo la vida de otras personas: “me uno al dolor de todos los allegados, pero al mismo tiempo rechazo los actos que se cometieron, hago un llamado a la prudencia y le pido a todo el pueblo para que estos hechos no vuelvan a cometerse”.



Solano, de 20 años de edad, era amante de las motos y de la velocidad, por lo que se había convertido en uno de los mecánicos de motocicletas más solicitados de Barrancas y Fonseca.



Su muerte se produjo de forma inmediata, tras sufrir un accidente de tránsito en la madrugada del miércoles, cuando chocó la mototcicleta en la que se desplazaba con la parte trasera de un camión, que se encontraba detenido a un costado de la vía que conduce al sur de La Guajira.



De acuerdo al reporte más reciente de las autoridades, en Barrancas se registran 11 casos de la covid-19.



