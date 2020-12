Las pruebas de covid-19 represadas son un misterio en las ciudades

Durante el fin de semana de Navidad se realizaron menos pruebas de covid-19 en Colombia de las que usualmente se hacen durante el resto de días. Esta situación causa que se puedan detectar menos casos positivos de los que realmente existan, razón por la cual algunos políticos y científicos critican la forma como estas se analizan.



Es el caso del senador Armando Benedetti, quien es enfático en señalar que desde hace tiempo hay un peligroso rezago en las pruebas de covid-19.



“Además del estudio de seroprevalencia, cuyo cálculo hace creer que estamos cerca de la inmunidad de rebaño, pero la gente se vuelve a infectar, a eso se le suma ahora el caso de las pruebas represadas. Siempre ha habido pruebas represadas. Las estadísticas del Dane son diferentes a las del INS. Recuerdo que la Procuraduría dijo que las pruebas represadas después las botaban”, dijo el senador.



Sin embargo, el rezago del que habla Benedetti es casi un misterio, pues las mismas secretarías de Salud, gobernaciones y alcaldías desconocen cuántas pruebas se van quedando en el proceso de los laboratorios.



Es el caso de Barranquilla, donde se están haciendo diariamente entre 3.000 y 4.000 pruebas de diagnóstico, según cifras de la Alcaldía. Una vez la prueba llega al laboratorio, tarda hasta 72 horas para que se le entregue el resultado a la persona. Sin embargo, no se maneja el dato de pruebas represadas.



Otro ejemplo es en el Valle del Cauca, donde la Secretaría de Salud departamental señaló que desconocen si hay pruebas represadas, pues es información que manejan las EPS. No obstante, sí señalaron que las muestras están teniendo demoras debido a la resolución 1463 de 2020 del Minsalud, la cual adoptó las pruebas de tamizaje y diagnóstico y estableció valor ante la Adres.



Caso similar es el de Antioquia, donde Leopoldo Giraldo, gerente Covid, aseguró que no hay un número de cuántas pruebas puedan estar represadas, ya que cada laboratorio procesa las que realiza, pero hasta ahora no han recibido quejas de represamiento por falta de insumos para el procesamiento.



La única gobernación que suministró una cifra de rezagos fue la de Santander, donde hay 1.312 personas esperando los resultados de sus pruebas.



