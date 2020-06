La dura batalla de 53 policías contra la covid-19 en el Tolima 

El Centro de Entrenamiento de la Policía Nacional (Cenop) ubicado en el municipio de San Luis, Tolima, libra una dura batalla contra el covid-19 que tiene infectados a 53 jóvenes que llegaron a ese lugar para labores de adiestramiento y capacitación.

Por todo esto las autoridades de ese municipio, que está a una hora en carro de Ibagué y a media de Espinal, extremaron las medidas de control en las entradas y salidas para impedir la propagación de esa enfermedad que en el departamento del Tolima deja ya 295 contagios y 10 fallecidos.



La situación se complicó a mediados de mayo cuando el Cenop registró los primeros 4 casos y luego se presentaron 36 más, pero las alarmas se encendieron pues en los últimos días el virus volvió a atacar contagiando a otros 13 miembros de la Policía en su mayoría hombres entre 22 y 30 años.



Fahir Alarcón, médico de la Secretaría de Salud del Tolima, señaló que, por fortuna, los pacientes del Cenop tienen su salud estable.



"Ninguno de los afectados reviste complicaciones pero, por prevención, permanecen aislados y se recuperan de manera satisfactoria", afirmó el funcionario y agregó que las directivas del Cenop le han dado buen manejo a esta emergencia.

Lea también: Así sobreviví a una caída de 600 metros en un parapente



Este Centro de Entrenamiento, considerado el más grande del pais, está ubicado en la vereda Santa Isabel, a unos 15 kilómetros de la zona urbana de San Luis, y por la lejanía se cree que no reviste problemas de contagio. Sin embargo, el temor se ha generalizado en este municipio de unos 20.000 habitantes que exigen acciones concretas contra la propagación del virus.



"Estamos preocupados pues el contagio podría extenderse", dijo un ciudadano.



En medio de la problemática el alcalde de San Luis, Guillermo Ignacio Alvira, aclaró que el covid-19 ha afectado sólo a los miembros del Cenop y no a los habitantes de este municipio.



"Es importante señalar que, ni en la zona urbana ni en las veredas, hemos tenido contagios", aseguró el mandatario y agregó que todas las medidas de prevención del Ministerio de Salud son acatadas al pie de la letra para frenar la propagación.

Alvira hizo la aclaración dado que, el lunes anterior, un campesino de 70 años, residenciado en San Luis, falleció en una clínica de Ibagué por causas asociadas al covid-19.



Aseguró que el contagio se dio en la clínica a donde fue trasladado el pasado 21 de mayo.



"Al llegar a la clínica le hicieron la prueba que dio negativa, pero 10 días después la repitieron y fue positiva lo que indica que el virus lo adquirió en el centro asistencial y no en nuestro municipio", aseguró el alcalde, quien confirmó que el paciente sufría de deficiencias renales, problemas cardiacos y desnutrición, entre otras enfermedades.



Como salida a esta crisis el alcalde ha planteado colocar una cerca alrededor del Cenop que comprende una grande extensión de terreno adquirido por la Policía en 2008.



"Muchos piden que cerquemos toda la finca pues los policías salen del centro de instrucción a hacer deporte o diligencias, con lo que podrían contagiar a los campesinos", afirmó el mandatario y agregó que para ese fin se requiere el visto bueno del Ministerio de la Defensa.

Le puede interesar: Condenan a joven que dejó en estado vegetativo a una mujer en Ibagué



Lo cierto es que en San Luis, hombres y mujeres comenzaron a soportar más restricciones o medidas de la Alcaldia que libra una dura batalla contra el covid-19.



"Tenemos programas de prevención en la comunidad, así como toque de queda las 24 horas los martes y viernes y el pico y cédula fue ajustado para frenar la salida de personas a las calles" señaló Guillermo Ignacio Alvira.

IBAGUÉ