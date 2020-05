Ocupación de camas de UCI en el Magdalena superó el 80 por ciento

El Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, entregó un preocupante balance respecto al número de camas de unidad de cuidados intensivos (UCI) que quedan disponibles para atender a pacientes de covid-19 en ese departamento.



Según Caicedo, aunque el número de enfermos que requieren hospitalización por coronavirus se mantiene bajo en Santa Marta y los municipios, a la fecha la ocupación de los espacios de UCI es del 84 por ciento, debido a la demanda existente de personas que presentan otras enfermedades de alta complejidad.



El mandatario dijo que la intervención de la Superintendencia de Salud en el hospital Julio Méndez Barreneche y en la ESE Distrital dejó al departamento sin capacidad de operación asistencial y suspendió una inversión de $ 49 mil millones de pesos que pretendía realizar para la adecuación de 1.030 nuevas camas.



“Expresamos nuestra preocupación por el déficit de UCI en Magdalena. A mi llegada solo teníamos 17 en el HJMB y buscábamos habilitar 240 nuevas en red pública de tercer nivel: 94 en HJMB y 146 en la nueva ‘Clínica de la vida’ (antigua Saludcoop)”, expresó el Gobernador.

El sistema de pruebas rápidas comenzó en áreas de mayor riesgo de contagio del puerto de Santa Marta. Foto: Puerto de Santa Marta

Caicedo, en una reunión que sostuvo en Santa Marta con el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, expresó el grave panorama que enfrenta este departamento por su baja capacidad para atender a pacientes graves durante la pandemia.

El mandatario le solicitó al funcionario nacional que autorice que la antigua clínica Saludcoop -que está en comodato al hospital Julio Méndez Barreneche- se entregue nuevamente a la administración departamental para ponerla en servicio de los magdalenenses.



La Gobernación del Magdalena busca que este centro asistencial fortalezca considerablemente la respuesta del departamento ante un eventual aumento descontrolado de pacientes de covid-19 con afectaciones moderadas y graves.



El Ministro de Salud se llevó el requerimiento del mandatario y se comprometió a analizarla para darle una respuesta en próximos días.

Diputados cuestionan al Gobernador

Mientras Caicedo responsabiliza a la Superintendencia de no poder avanzar en el fortalecimiento de la red hospitalaria del Magdalena, algunos diputados piensan lo contrario y señalan directamente al Gobernador por lo que consideran ha sido una ineficiente gestión en el manejo y preparación del departamento para enfrentar la pandemia.



“Se suponía que el aislamiento preventivo era para prepararse y ganarle tiempo al covid. Pero me pregunto por qué 60 días después en este departamento no hay más camas ni respiradores”, indicó la diputada Claudia Aarón.



La coadministradora aseveró que la inoperancia de Caicedo se evidencia en el incumplimiento de la puesta en marcha de la clínica que anunció con bombos y platillos y que mantiene sus puertas cerradas.



“El Gobernador no puede sustraerse de su responsabilidad. No es cierto que usted haya hecho algo para preparar al Magdalena. Como presidente de la comisión de la salud, lo hemos interrogado sobre lo que viene haciendo y no ha habido respuestas”, indicó Aarón.

Por su parte, el diputado Jair Mejía dijo que los 49 mil millones que pretendía ejecutar la administración departamental en la emergencia sanitaria por el covid-19, fueron suspendidos porque ante la Asamblea no se presentó bien el proyecto de regalías.



“Les hicieron 24 observaciones y el Gobernador no permitió que las corrigieran, solo porque ya no tenía el manejo del hospital”, manifestó Mejía.

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

SANTA MARTA

En Twitter: @rogeruv