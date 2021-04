Niña de cuatro años murió por causa del covid-19 en Manizales

La secretaría de Salud de Manizales informó que se registró el primer deceso de una niña a raíz del covid-19 en la ciudad. Se trata de una menor de cuatro años a quien le dio una neumonía que se complicó.

El fallecimiento se presentó el 15 de abril, pero solo hasta el pasado sábado el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó que la muerte era producto del contagio por el virus.



“Se trata de una menor que tenía de base una enfermedad autoinmune que le causa una inmunodeficiencia, la cual permite que se genere una neumonía viral que termina en este fatal desenlace”, explicó el secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco.

Además, el funcionario indicó que en la ciudad hay otros 13 menores de edad hospitalizados a raíz de los efectos del SARS -coV-2.



“Dos de ellos están en Unidades de Cuidado Intensivo. Así, se pierde entonces el mito de que los niños no enferman y son resistentes a la covid-19. Cualquier persona adulta que comparta un ambiente cerrado, mal ventilado, con una carga viral alta puede infectar a un menor”, señaló Orozco.



El secretario sostuvo que la recomendación mayor es que nadie, ni siquiera un menor, comparta espacios con una persona portadora del virus. “Se recomiendo que todos los niños de dos años en adelante que convivan con adultos sospechosos o confirmados, mantengan siempre el tapabocas y no duerman en la misma habitación donde esta se está recuperando”, dijo.

Orozco resaltó que los síntomas en los niños son los mismos que en un adulto: tos, fiebre, diarrea, malestar general y dolor en el cuerpo y resaltó que es probable que duren varios días más, por lo que no se deben eliminar las señales de alerta.



“Pasadas dos o tres semanas pueden presentar algo que se denomina inflamación multisistémica, que equivale a un padecimiento prolongado acompañado de más dolores musculares, malestar, ojos rojos y pérdida del apetito y del peso, lo que lleva a convidar una nueva atención médica”, precisó el secretario.



Es de anotar que, al momento, las vacunas actuales aún no han sido probadas en menores de 16 años y, por lo tanto, no se pueden aplicar en esta población.

