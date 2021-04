Padre dice que su hijo murió por covid en medio de crisis hospitalaria

La muerte de un joven abogado que apenas hace 10 días había cumplido 28 años por complicaciones derivadas del coronavirus, ha causado conmoción y preocupación en Santa Marta.

El joven identificado como Luis Palma Díazgranados, era egresado de la Universidad Sergio Arboleda y se desempeñaba como asesor de la Caja de Compensación Familiar del Magdalena.



Hasta hace unas semanas, Palma gozaba de excelente estado de salud y no había presentado ningún síntoma de alerta. De hecho, según amigos y familiares, él continuaba cumpliendo con su trabajo y obligaciones con normalidad.

Según un primo, tras las complicaciones por el covid-19 todo cambió en cuestión de días, cuando el joven abogado comenzó a sufrir de lo que a simple vista parecía tratarse de una gripa o resfriado.



No transcurrió mucho tiempo, para que Luis Palma tuviera que ser hospitalizado en una clínica y su estado físico se complicara al extremo de requerir la ayuda de un respirador.



A pesar que su salud se había desmejorado bastante, el joven profesional del derecho con la alegría que lo caracterizaba alcanzó a comunicarse en varias oportunidades por videollamada y mensajes con parientes y allegados de quienes recibió siempre palabras de aliento y fortaleza.

Ese acompañamiento y cariño, fueron una motivación importante en su lucha contra los padecimientos que tuvo que enfrentar internado en una clínica donde permanecía mientras llegó a sus 28 años el pasado 28 de marzo.



Incluso los médicos llegaron a informar que su recuperación iba por buen camino, y luego de ser trasladado de un centro asistencial de Barranquilla a Santa Marta, lo siguiente que todos estaban era que en cualquier momento fuera dado de alta.



“Nos dijo que había pasado días muy difíciles y que sintió miedo, pero que ya estaba tranquilo porque se sentía mejor y que ya sólo estaba esperando que le dieran salida”, manifestó una amiga.



Luis sufrió una nueva recaída y esta vez sus pulmones ya deteriorados por una fuerte neumonía no resistieron.



Su deceso se presentó este martes en horas de la mañana causando un profundo dolor y tristeza entre sus familiares y amigos.



Mensajes de tristeza

“Tu fugaz paso por este mundo terrenal estuvo lleno de matices, pero sobresalía tu alegría, tus ganas de vivir a plenitud, la pasión que le imprimías a cada cosa que hacías tanto en el plano personal como profesional, hacían de ti una persona digna de admirar”, escribió en su Facebook una de sus amigas y compañeras de trabajo.



En otro mensaje que describía su forma de ser, otra de sus amistades comentó: “Quienes tuvimos la fortuna de conocerte sabemos que fuiste un ser maravilloso que irradio amor, felicidad, lealtad y amistad. Te gozaste tu vida pero te falto mucho más. Y que Dios me perdone pero me rehúso a creer que no estarás más con nosotras cumpliendo y celebrando cada triunfo como solo tu sabias celebrar contagiándonos de tu alegría y buena vibra”.

El joven abogado, era reconocido también por sus dotes para las artes escénicas, que desempeñó como miembro del grupo de Teatro de la Sergio Arboleda ‘La Cofradía’.



En Instagram, Bienestar Universitario de la Sergio Arboleda escribió: "Vuela alto Palma. Lamentamos el sensible fallecimiento de Luis Palma Díazgranados. Fraternales condolencias a sus familiares, colegas, y compañeros de las tablas”.

En otro mensaje se leyó: “esto es un mensaje duro que nos dice que el virus hoy no es lo mismo que el año pasado. No es por cuidar a los abuelos expuestos: ¡todos estamos expuestos!”.



La Caja de Compensación Familiar del Magdalena también le dedicó una imagen con unas palabras de pésame y solidaridad.



No obstante, su padre, Eugenio Palma, asegura que su hijo falleció por la crisis hospitalaria actual que registra la Región Caribe, lo cual impidió que se le prestara una atención adecuada a la fuerte afectación que sufría en los pulmones.



“Él presentaba una fuerte neumonía que no le recibió un tratamiento adecuado. Inicialmente en Barranquilla fallaron en la asistencia y cuando lo trasladamos de nuevo a Santa Marta ya sus pulmones estaban muy afectados y no se pudo hacer nada. Mi hijo murió”, relató el papá.

Alerta a jóvenes

Luis Palma no es la única víctima joven que habría dejado el covid por estos días en Santa Marta. En las últimas horas, se conoció el fallecimiento de Ana Guerrero, una mujer de 30 años de edad que perdió la batalla contra el virus.



Igualmente entre marzo y abril se han reportado muertes de alrededor de 15 pacientes hombres y mujeres entre los 28 y 45 años, que para las autoridades de salud significan una señal de alerta para la población joven que es la que más ha resultado contagiada a lo largo de la pandemia.



“Las muertes que se están presentando de jóvenes deben servir como un jalón de orejas, porque demuestra que ninguno es inmune al coronavirus y por lo tanto deben cumplir con el distanciamiento social y los demás protocolos”, manifestó el secretario de Salud, Henrique Toscano.



Y es que aunque las personas mayores de 60 años y con condiciones de mala salud previas son quienes tienen más riesgo ante el covid-19, los expertos han advertido que eso no quiere decir que a los jóvenes no les pueda afectar y de manera grave.

