Heandel, el médico que habló del viacrusis en Chocó y murió de covid

El médico Heandel Rentería advirtió sobre la pesadilla que se iba a vivir en el Chocó cuando en el departamento apenas empezaban a llegar los primeros casos de covid-19.

“Personal de asistencial del hospital San Francisco de Asís, haciendo frente a la situación, pero viviendo un viacrucis total sin ayuda del Estado y sin salarios desde hace cinco meses”, fue el esbozo de la situación del Chocó que escribió en su Twitter.



Este miércoles, solo dos meses después de su denuncia, Heandel falleció víctima del coronavirus luego de ser trasladado hace 25 días de la clínica Santiago, en Quibdó, al Hospital General de Medellín.



La doctora Gloria Prado, secretaria de Salud del departamento, quien asumió el cargo apenas hace un mes, contó que el médico Heandel es el primer médico que pierde el Chocó en la lucha contra la pandemia y es una víctima más de “un país tan desigual como Colombia”.



Manifestó, además, que no es un secreto las afugias que viven los galenos de la región por la falta de pagos oportunos, de los cuales son responsables los gobiernos locales y el nacional.



Los médicos de Quibdó, incluso, han enviado varias cartas a entes gubernamentales para exigir respuestas que no han llegado.

Estas son las cartas de los médicos del Chocó exigiendo ayuda para su difícil situación. Foto: Cortesía

“Me duele muchísimo. Heandel era una persona noble, con don de gente. Quienes lo conocimos sabemos que perdimos a un excelente ser humano. Es doloroso saber que no hay responsabilidad social y que una vida terminó siendo sacrificada por uno de estos factores”, manifestó Prado, quien añadió que este médico era de los mejores elementos en la salud de Quibdó.



Heandel, de 40 años y nacido en Bagadó, Chocó, fue diagnóstica con covid-19 el pasado 28 de mayo y se contagió en el cumplimiento de sus labores como médico, como varios de sus compañeros en el hospital San Francisco de Asís.



De acuerdo con Prado, el galeno fallecido, que no presentaba comorbilidades, sufrió complicaciones respiratorias y debió ser trasladado a Medellín a un centro médico de mayor complejidad, donde finalmente falleció.

Chocó lucha contra la pandemia

El covid-19 se está propagando por el departamento. Hasta este miércoles había 1.148 personas contagiadas y 32 fallecidos.



Prado señaló que, si bien el Chocó recibió sus primeras 10 camas de cuidados intensivos en la historia, la atención debe ir más allá de esta ayuda, teniendo en cuenta que los médicos de esta región no tienen la experiencia en el tratamiento de pacientes críticos, por lo que se necesita de galenos que tengan facultades en estas especialidades para guíen al resto del personal.



A esta situación se suma que hay brotes en los hospitales, como el que desafortunadamente cobró la vida de Heandel, por lo que varios médicos están en aislamiento y se carece de personal.



De hecho, un colega de Heandel en este hospital manifestó que de 27 médicos, ocho están contagiados.



De momento, los hospitales del Chocó están a punto de colapsar, pues la capacidad en las camas de cuidados intensivos está en el 81 por ciento, sumando también los servicios de clínicas privadas.



La doctora Prado agregó que en el departamento todavía hay mucho escepticismo sobre los riesgos del virus. “La mayoría de los contagiados tienen cuadro leve; sin embargo, ellos son el foco de propagación. No somos conscientes de ello y terminan afectado a quienes tienen predisposición a complicarse”, añadió



En Quibdó es común encontrar fiestas en los barrios, gente que se aglomera en supermercados y usan tapabocas en el mentón, por lo que la funcionaria llamó a la responsabilidad de los chocoanos.



Uno de los colegas de Heandel en el hospital San Francisco de Asís cuenta que muchos han pensado en tirar la toalla, teniendo en cuenta que a muchos les han llegado a adeudar hasta ocho meses de salario.



“Heandel luchaba para que el personal del hospital tuviera condiciones dignas para laborar. Una persona con un sentido de solidaridad enorme, entregado a la comunidad”, señaló el galeno, quien prefirió no revelar su nombre.



Manifestó, también, que la precariedad en el hospital cuando se inició la atención de la emergencia obligó a muchos a adquirir los propios elementos de bioseguridad debido al temor de que los que les dieran fueran de mala calidad.



