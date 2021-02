La encrucijada de los gobernantes en tiempos de pandemia

Cada decisión que han tomado los gobernantes relacionada con la pandemia ha sido impopular. Si endurecen los toques de queda, hay protestas de los comerciantes, por ejemplo. Si las medidas no son tan restrictivas, los médicos piden más restricciones para proteger la vida.



Esta situación sin duda tiene a los gobernantes en una encrucijada que incluso los ha afectado en las encuestas.



(Además: Él es el pastor que profetizó la llegada de Jesús y ahora no aparece)

Prueba de ello es que en los últimos sondeos, y tras los confinamientos de las últimas semanas, a propósito del segundo pico, bajó la popularidad de Claudia López, alcaldesa de Bogotá, y la de Daniel Quintero y Jorge Iván Ospina, alcaldes de Medellín y Cali. El único mandatario que no vio afectada su imagen fue Jaime Pumarejo, de Barranquilla, donde la situación por el covid-19 no es crítica.



Esto tiene a los gobernantes, prácticamente, en una vía sin salida que ha terminado en protestas en ciudades capitales, lo que también ha ocurrido en otros países.



No obstante, analistas coinciden en que si bien se debe proteger la vida y garantizar la economía, las restricciones tienen que ser con argumentos científicos y en ningún caso puede haber improvisación, pues la ciudadanía tiene la percepción de que detrás de muchas de las medidas hay improvisación.



(En otras noticias: Así se resolvió el crimen de dentista colombiano en un pueblo de Chile)



En palabras de Jairo Libreros, analista político y docente de la Universidad Externado, siempre es complejo tomar decisiones en medio de una crisis, y más cuando en esta crisis está en juego la vida de miles de colombianos. “Esto es una sinsalida. No puedes tener a todos contentos, pero creo que hay algo que es determinante: los mandatarios que han tenido éxito en medio de esta pandemia tomando decisiones son los que han sido responsables con el tema de la salud pública”, aseveró Libreros.

Protestas en Suba por las cuarentenas en Bogotá. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Sobre la percepción de improvisación entre la ciudadanía, el profesor agregó que al comienzo de la pandemia, en marzo del 2020, esta se justificó porque ningún país en el mundo estaba preparado para una emergencia sanitaria de este nivel. Pero en algunos países de Europa, por ejemplo, la improvisación se ha reducido.



En ese sentido opinó Juan Albarracín Dierolf, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame y director del Programa de Ciencia Política de la Universidad Icesi de Cali. Para el analista, la gente tiene la impresión de que se está improvisando, lo cual “es fatal”. Prueba de esto es que en algunas ciudades expiran los decretos de toque de queda nocturno y el día o los días que pasan sin el anuncio de nuevas restricciones hay confusión.



(En otras noticias: Medellín tendrá nuevo estadio, arena y hotel internacional)



Sin embargo, algunos mandatarios argumentan que no se pueden tomar medidas prolongadas porque todo depende del nivel de ocupación de las camas de UCI y de covid-19.

Esto es una sinsalida. No puedes tener a todos contentos FACEBOOK

TWITTER

“Las medidas se toman muy rápidamente; a veces, el sustento no es muy claro. Se da la percepción de que a veces no se sabe muy bien de dónde vienen las restricciones. Las medidas tienen que ser tomadas por la evidencia científica. Y esto probablemente va a llevar a que se tomen decisiones que a mucha gente no le van a gustar”, sustentó Albarracín.



Ambos expertos coinciden en que si bien cada decisión tendrá un sector inconforme de la ciudadanía, saldrán mejor librados si logran dejar a un lado la imagen de improvisación.



(Le sugerimos leer: Antioquia sigue en alerta roja hospitalaria y mantiene toque de queda)



Esta imagen negativa toma fuerza con los enfrentamientos que se han presentado entre los gobernantes, como los choques entre Claudia López y el Gobierno Nacional. A estos se suman los de alcaldes con gobernadores, pues algunos mandatarios locales no están de acuerdo cuando se toman medidas departamentales.



Este es otro aspecto que ha causado descontento entre la ciudadanía. “No parece justificada una restricción tan severa de la libertad de circulación y movimiento, por ejemplo, en municipios donde no hay altos índices de contagios y no hay un problema sanitario y de salud pública serio”, explicó Esteban Hoyos Ceballos, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Eafit.

Se da la percepción de que a veces no se sabe muy bien de dónde vienen las restricciones. Las medidas tienen que ser tomadas por la evidencia científica FACEBOOK

TWITTER

Ante esto hace un llamado para que haya un marco jurídico adecuado a fin de enfrentar la pandemia, pues la emergencia sanitaria se está afrontando con las mismas normas que están vigentes desde antes del 2020. Las normas para enfrentar la pandemia, que no tiene fecha de culminación, deben hacerse pensando en la vida y en la economía, porque “esto también es proteger la vida en condiciones dignas”, dijo Hoyos.



(También lea: ¿Quién es la nueva gerente de EPM que nombró Daniel Quintero?)



En todo caso, los mandatarios seguirán expuestos y las decisiones serán impopulares para algún sector de la ciudadanía, y algunas serán aprovechadas por sus rivales políticos.



MATEO GARCÍA

Redacción Nación

En Twitter: @teomagar

matgar@eltiempo.com