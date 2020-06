Ciénaga se quedó sin camas para pacientes con covid-19

La situación en el municipio de Ciénaga se ha tornado alarmante por la cifra de contagiados y muertos que son reportados a diarios por el Instituto Nacional de Salud.



El secretario de salud departamental, Jorge Bernal, dijo con preocupación que las camas de urgencias, hospitalización y UCI están totalmente ocupadas en esa localidad y se está presionando la capacidad de Santa Marta.

Los últimos informes muestran que en la segunda ciudad del Magdalena se vienen presentando de a tres muertes diarias. Igualmente la curva de contagios ha mostrado un ascenso vertiginoso.



La Secretaría de Salud, a través de un comunicado de prensa, hizo un vehemente llamado de atención al alcalde del municipio, a quien advirtió que es necesario un redireccionamiento decidido con el fin de contener el aumento del contagio y las muertes por covid-19.



El jefe de esta cartera sugirió que se imponga en el pueblo el toque de queda y se limite al máximo la salida de sus casas de los cienagueros.



“Ciénaga tiene una altísima movilidad social que no ha parado y hoy exige un gran liderazgo que convoque a un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y, en su defecto, el gobernador deberá convocar un Consejo Departamental para tomar inmediatas medidas de aislamiento social”, dijo.



Así mismo, Bernal le solicitó a la Alcaldía de Ciénaga la implementación de acciones de vigilancia en salud pública y de búsqueda activa de casos.



Según el funcionario, hasta el momento ha sido difícil trabajar con la Alcaldía de Ciénaga para coordinar acciones integrales, humanitarias y sanitarias que prevengan el contagio.



“El alcalde Luis Tete Samper no acude a las convocatorias del gobernador Carlos Caicedo ni de los secretarios del departamento. Igualmente, su equipo de gobierno municipal se muestra adverso ante nuestro acompañamiento, sin entender la difícil situación que atravesamos. Considero pertinente invitar una vez más a las autoridades del municipio a pensar en su población”, agregó.



En ese sentido, reiteró que “le ofrecemos la colaboración de la Gobernación del Magdalena. No es momento de pensar en política menor, sino en la salud de los cienagueros”.

Ciénaga cierra su comercio

El alcalde Luis Tete Samper, aunque no se refirió a la invitación que le hizo la gobernación para buscar soluciones en conjunto, si dio a conocer que a partir de este martes 30 de junio, cerrará totalmente el municipio.



Esta medida ya tiene el aval del Gobierno Nacional y entrará en vigencia por 15 días. El propósito es paralizar en su totalidad la actividad comercial incluyendo el mercado público y los bancos. Solo quedará en funcionamiento las farmacias y el servicio a domicilio.



“No hemos tenido disciplina, por el contrario la desobediencia ha sido general. Creíamos que esto nos iba a llegar que era un capricho de los mandatarios y ahora estamos sufriendo las consecuencias”, manifestó el alcalde.



Ciénaga contabiliza hasta el momento 445 casos de contagio por coronavirus, de los cuales han fallecido 37, se han recuperado 156 y quedan 252 casos activos de los cuales 219 se recuperan en casa.

ROGER URIELES

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv